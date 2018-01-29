參選新北 周錫瑋：叫我怎麼相信民調

前台北縣長周錫瑋（左）昨天宣布投入新北市長選舉。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨基隆市長初選民調昨天發生翻盤烏龍，前北縣長周錫瑋質疑，基隆的初選烏龍，代表民調數字可以包裝，民調過程可以粗糙被利用，「這叫我怎麼相信所謂的民調？」新北市副市長侯友宜表示，他非民調專家，應回歸專業討論，民調有民調的專家，應相信專家。

周錫瑋過去曾多次質疑國民黨內初選應納入黨員投票，但國民黨中央定調縣市長初選採全民調，周錫瑋也只能接受。但昨天國民黨基隆市長初選民調翻盤，周錫瑋也提出民調質疑。

周錫瑋昨在臉書發文指出，基隆市長初選民調，居然出了這麼大的紕漏，這就是他為什麼一直強調，不能全然相信民調的原因。

他也說，國民黨初選只靠單獨民調，民進黨高雄市長初選，「辯論再辯論，政見再政見」，辯論後情況就不一樣了，原本民調落後的立委趙天麟可以讓選民認同，讓有行政資源的立委劉世芳知難而退。

周錫瑋說，他一直期盼有政策辯論，讓民眾能夠更了解、更清楚候選人要做的事情，為什麼因為怕「某人」辯論會輸，所以不辦辯論。

周錫瑋指出，說什麼「民調差這麼多」、「民調追不上了啦」，就是選擇自我欺騙，任何政黨都要面對選民，透過辯論真實呈現；初選不面對，大選面對就會輸，初選階段應讓人民有信心，確實了解候選人。