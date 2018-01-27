台商返鄉路多一條…大陸救急 增開平潭返台客輪

2018-01-27 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



民進黨政府正等待中國大陸的回應，以決定廈航、東航春節加班機是否駁回；圖為東航在桃機的櫃台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩岸當局就M503航線的相互角力，使得五萬台商返鄉之路平添困難。大陸福建海峽高速客滾航運有限公司昨宣布，二月十三日增開平潭往返台北航班，並將根據客流及氣象情況決定再增開二月十四日平潭直航台灣的航班，以協助台商返鄉。

當前，平潭擁有「海峽號」、「麗娜輪」執航的兩條對台海上直航客滾航線。根據航班安排，除了二月十五日與二月十六日，平潭二月每天都有赴台直航的海上航班。

平潭往來台灣直航航班的海峽號。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中新社引述福建海峽高速客滾航運有限公司客運經理助理王蘭表示，每個航班有七五○個位置，因空中航班滯留的台灣民眾可以選乘平潭赴台的海上航線返台。兩岸海上直航增開航班，對打算返台過春節的大陸台商尤其是福建地區，是一項好消息。

福建沿海現有廈門五通—金門、福州馬尾—馬祖、泉州石井—金門、福州黃岐—馬祖等四條「小三通」定期客運航線，以及廈門至台中、基隆和平潭至台中、台北四條閩台客滾航線。大陸官方統計數字顯示，二○一七年，閩台海上直航客運量逾一九六點一萬人次，同比增加百分之一點三。

福建泉州口岸管理部門官員說，部分大陸航空公司春節加班機受阻，可能對泉金航線等海上客運線路，形成一定壓力；將通過不定期、高效的專項聯合執法行動，保證春節期間泉金航線的順暢通行。