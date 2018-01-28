民航局：加班機審核中 沒有時間表

明天是我政府准駁廈航與東航春節加班機最後期限；圖為廈門航空班機。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

明（廿九）日將是政府准駁廈航、東航一七六班春節加班機的最後時限，若陸方這兩天仍未回應我方提出的「技術性協商」，一七六班春節加班機可能被駁回申請，陸委會主委張小月明天將召開記者會說明政府立場。

民航局昨天表示，春節加班機仍然還在審核中，沒有時間表。但是民航局再次強調，此事關鍵仍在M503等四條航路，未經兩岸溝通確認，而且飛航航路較二○一五年雙方協議東偏六浬，W122、W123也隨著飛航頻率增加，風險遽增，有潛在飛安疑慮。

民航局表示，業者迄今仍持續使用有飛安疑慮的M503北向、W122與W123等航路，在「客觀條件未有改變前，民航局並無核准空間」，民航局已三度要求業者勿使用未經兩岸溝通確認的航路，業者是否改變並符合我飛安管理要求，才是准駁關鍵。

官員指出，兩岸民航小兩會早在去年底就商定好春節加班機事宜，依過去經驗，雙方商定好的加班機數量都會獲得各自主管機關核准，但因陸方一月四日片面宣布啟用M503北上及三條W航路，才會造成春節加班機出現變數。

蔡政府這兩天還在等待陸方做出善意回應，包括回應我方提出的技術性協商，或保證廈航、東航不使用M503及銜接的W航路，如果明天主客觀條件還沒有改變，就會駁回這一七六班加班機，這也將創史上第一次有春節加班機申請被拒絕的紀錄。

對於蔡政府頻頻喊話要求技術性協商，北京涉台官員日前已表明，多年來，兩岸民航小兩會與空管人員一直有管道就空域安全與飛行航線等問題相互溝通，但台灣想要以此要求大陸坐下來協商，在當前兩岸沒有政治基礎，是不可能達成的。