華航、長榮申請春節增班 等大陸點頭

大陸片面啟用M503航線，民航局暫不核准中國東方及廈門航空春節加班機。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

春節加班機開跑倒數計時，民航局仍未核准大陸東方航空、廈門航空共一七六班春節加班機申請。據了解，華航、長榮航空都已向陸方提出增加春節加班機申請，但陸方尚未核准；長榮航空更規畫放大機型疏運。

今年春節加班機期間，兩岸航空主管部門原同意在二月二日至三月二日，今年陸籍、國籍航空公司總計申請五四九班，國籍航空華航、長榮、華信申請一Ｏ五班已全數核准，申請航點包含台北—上海浦東、桃園—上海浦東、高雄—上海浦東、台北—廣州、台北—深圳、台北—寧波、台北—南京、台北—徐州等。

八家陸籍航空申請四八九班，民航局已核准南方、山東、深圳、吉祥、春秋、國航航空共三一三班。

但東方、廈門航空申請航點包含上海、南京、無錫、合肥，以及杭州、福州、廈門、長沙，共一七六班民航局尚未核准，但民航局強調，暫未核准的「每個航點都有替代性」，都有其他航空公司飛，不至於一票難求。

有上海台商買了東航加班機機票，為保險起見，還加買長榮機票，算一算至少損失新台幣二萬元。

一位在上海工作台幹說，她已買了東航春節加班機機票，這幾天擔心航班恐會被取消，幾乎天天打到東方航空客服詢問，「但客服都說正常。」

上海台協會長李政宏表示，大多數台商現都還在期待蔡政府基於人道考量，批准加班機，別把大家返郷過年的渴望當作政治籌碼，算盤算到自己人頭上，實是匪夷所思。他說，若蔡政府堅持這麼做，台商自會尋求其他途徑，上海台協也會盡力幫忙，甚至已經有台協會員考慮留在大陸過年，但內心的不滿肯定非常高。