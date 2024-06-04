地方憂漏接 內政部：不排除暫緩

社宅租金分級新制原規畫七月上路，內政部估新制將有百分之卅七、一萬一千多戶原承租戶受惠。但中央、地方仍無共識，現行採「所得別」依收入分級的台北、新北、桃園，認為新制排除未具身分別的低薪者，即使「雙軌制」開放新戶適用舊制，仍將出現「一宅兩制」爭議。據悉，五二○後，新任內政部長劉世芳尚未就此議題展開討論。內政部稱此案持續溝通，不排除暫緩七月上路。

北市都發局住宅企畫科長張家純說，內政部認為所得分級依「綜合所得財稅清單」，無法客觀知道申請人有無其他收入，但財稅清單是客觀標準；若採身分別一刀切，將使部分實質低薪者無法申請到補貼，難以負擔租金。新北城鄉局今年調整社宅收費方式，依承租戶所得訂定不同租金等級，並給予經濟、社會弱勢戶更多租金優惠。

桃園市住宅處長邱英哲直言，新制在桃園將可能排除現有百分之八十六的住戶，建議中央授權地方，將新租、續租租金方案提到地方政府的住宅審議委員會，以不高於中央版租金為原則，才能照顧更多未具身分別的弱勢民眾。

台中市住宅處表示，身分別應有更完善評估機制。綠營執政的台南、高雄市則支持中央新制。

社宅推動聯盟研究員廖庭輝指出，台灣認定中低收入戶的標準嚴苛，造成貧窮人口被低估，內政部明知財稅資料不準確，卻不思研議查核配套，例如鄰近的香港，除了審查所得，還包括股息、利息、親友資助、車輛等項目，若發現民眾收入確實低，就依此收入給予補貼。