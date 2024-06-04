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辨識「隱形弱勢」 學者：依所得搭抽查

聯合報／ 記者黃婉婷／專題報導
新版社宅租金分級草案以身分作為收租依據，許多恰好在「貧窮線」上的學生或低薪青年，在此制度中處境尷尬，往往形成弱勢扶助的暗角。記者葉信菉／攝影
新版社宅租金分級草案以身分作為收租依據，許多恰好在「貧窮線」上的學生或低薪青年，在此制度中處境尷尬，往往形成弱勢扶助的暗角。記者葉信菉／攝影

新版社宅租金分級草案以身分作為收租依據，專家直指，弱勢型態不只中低收入戶、原住民等經濟和身分類別，也有許多「隱形弱勢」，許多恰好在「貧窮線」上的學生或低薪青年，在此制度中處境尷尬，往往形成弱勢扶助的暗角。針對受暴婦女、障礙者等多元福利身分，也應依收入給予合理補助，再搭配專業介入，不應以標準化處理。

「弱勢情況複雜，身分無法全部涵蓋，特定身分也有經濟條件不錯的。」台師大教政所教授王麗雲指出，曾有學生需要照顧家中臥床的祖父，全家僅靠父親薪水勉強養家，母親已不在，儘管生活貧困，卻因有自住房產，成為被國家福利政策漏接的人，「若要協助弱勢，就要能辨識弱勢。」

台大城鄉所副教授黃麗玲解釋，青年若處於生涯轉換階段、肩負家庭照顧壓力，所得不如外界所想的高，但現行社宅分級草案無法解決「虛擬所得（指認定家庭收入時，對未就業但有工作能力者，以各職類每人每月平均經常性薪資基本工資核算）」的問題，難以貼近青貧現況。

政大社工所教授王增勇認為，社宅精神應體現人權，而非商品，並在市場機制下為經濟和社會弱勢進行「重分配」。王增勇主張，社宅租金分級應回歸住宅法，以所得為唯一依據，反映個人負擔能力，再搭配事前審查或事後比例抽查的制度防弊；社宅作為社安網資源，針對受暴婦女、獨老、障礙者等福利身分，需不同專業介入，不應標準化處理。

低收入戶 基本工資 社宅 薪資 青年

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