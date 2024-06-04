租金分級公平嗎？街友收入差4倍 新制歸同類

「扣掉社宅租金後的錢，根本沒辦法好好過生活，真的很沒安全感。」原本露宿街頭的阿峻，靠著低收入戶身分獲取每月一萬元的收入補助，也幸運地抽中台北市萬華社宅，最後忍痛放棄。

阿峻七十一歲了，他慢性病纏身，每月要回診三個科別，除了需負擔醫療支出，健康欠佳加上高齡，工作難尋，只能偶爾去芒草心協會的新手村做做手工，大部分收入仍是依賴政府補助。

好不容易抽中社宅，單人套房租金打折下來，加計管理費和水電雜支，每月要支出七千元，遠超過他每月收入的一半，不得不放棄資格，到外面承租六千元的雅房，窩在四、五坪的老宅，再靠租屋補助，將居住支出控制在一千元以內，才能勉強生活。

低收入戶，卻無法負擔社宅，阿峻不是唯一。

關懷協助無家者的芒草心協會，最近收到許多街友請求協助，協會秘書長李盈姿指出，對經濟弱勢來說，手頭每塊錢都要精打細算，居住支出不應超過可支配所得的百分之卅，社宅租金卻貴得讓這群人住不起。

全台登記列冊的無家者約有三千人，平均每月收入為六千到八千元，年輕街友還能靠打工獲取月收兩萬四千元，儘管收入不同，這群人在社宅租金新制中都被視為「同種人」，要繳納相同租金。更何況社宅租金不如外界想像的「可負擔」，不少人抽中後就因租金昂貴，被迫放棄入住資格，未來恐怕更住不起。

街友在社宅租金新制分級中，與中低收入戶同被列為第二級，承租社宅可打四到五折。但即便同為街友身分，但有人零收入，有人靠資源回收、舉廣告牌，領取每月六千至八千元的所得，在工地打工可取得每月兩萬多元收入，收入差距之大，入住社宅時卻因身分相同，被收取同額租金，也讓公平性被打問號。

李盈姿表示，政府以中、低收入戶作為租金分級的指標，但中低收申請門檻相當嚴格，許多經濟弱勢都被排除在外，「平時拿不到補助，如今連社宅租金優惠都拿不到」，她建議，除了應採收入別作為租金衡量標準，也該規畫「零階租金」，讓每月收入低於最低生活費一倍的人，能夠負擔更少的租金，有效減輕弱勢負擔。