新聞眼／變調社宅政策 懲罰貧窮

內政部歷時兩年推出新版租金分級草案，新制雖解決財稅資料不準確，導致政府補貼假窮人的弊病，卻也衍生低薪青年和邊緣弱勢被漏接的質疑。社宅本來是幫助買不起房的窮人，如今窮人還要被分級，弱勢者反成租金分級的受害者，變調的社宅政策，比錯誤的補貼更令人心寒。

社宅租金看在一般民眾眼裡或許便宜，但對低薪、弱勢族群來說，每月賺的錢不只拿來付房租，還要應付生活中的各式支出，實在太沉重。監察院在今年調查中也明確指出，即便社宅租金多以周邊市場行情八折出租，但在房價飆漲的都會區而言，仍超出弱勢族群的負擔範圍。

依內政部的試算，一個月收入兩萬九千元的北漂青年，在學貸、生活費夾擊下，儘管幸運地抽到位於台北萬華的十二坪大套房，加計管理費的租金仍要八千九百元，這還不算購買家具的錢，儘管還在租金負擔率百分之卅的合理範圍內，仍有許多人會放棄入住。

面對在野、民團倡議，內政部上月將最低生活費新增至分級草案中，將制度調整成「身分＋收入」的雙贏方案，這種做法卻是做半套、自相矛盾，既未解決身分別帶來的缺陷，還有自打嘴巴之嫌，試問，若中央認為財稅資料不準確，不願以收入作為計價標準，如今又在未有查核配套下納入收入計費，難道就不會有補貼假窮人的問題？

賴清德總統選前承諾推動居住正義，稱要打造台灣成為悠然過活的地方，但過去八年台灣家庭貧富所得差距不斷拉大，現已高達六十六點九倍，富者更富，窮者更窮。

印度聖雄甘地說，貧窮是最邪惡的暴力。新內閣走馬上任，社宅租金新制爭議仍未見曙光，弱勢族群與民團聲聲呼喚，盼政府看見被制度漏接的弱勢，把破網補起來，別再懲罰貧窮。