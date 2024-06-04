受暴單親媽租社宅 3萬薪租金占一半

明亮的客廳擺著小小的電視、簡陋的家具，對越南新住民「珊珊」來說已是最幸福的所在。她曾有八年光陰，帶著一雙兒女躲進短期庇護所，窩在五坪大的空間，透過就業培訓，每月靠著工廠賺的三萬三千元薪水，三人勉強餬口飯吃。直到三年前幸運抽中社宅，才終於有個家。

這個家得來不易。珊珊嫁來台灣，再從家暴婚姻出逃，理應減輕負擔的社宅，卻成為珊珊心中的大石，壓得她快喘不過氣。儘管珊珊以「弱勢戶」身分取得市價六四折的租金優惠，租金卻占了收入的一半。

「養小孩雖辛苦，但每月一萬五千元的租金更讓我喘不過氣，只好再去打工，做到夜深回家孩子都睡了」，訪問這天，珊珊俐落地紮起馬尾，忙著打理家務，她每天工作十二個小時，清早上班、傍晚打工，凌晨返家兒女都睡了，三人聚少離多。

一幅寫著大大的「恭喜發財」兒童繪畫擺在地上，旁邊堆著這期的統一發票，「這是兒子送我的，希望發票能中大獎，媽媽就不用那麼辛苦。」望著畫作，珊珊語氣寵溺，卻參雜一絲無奈。

在社宅租金新制中，珊珊因具有「低收入戶身分」，租金折數可大幅降低到三五折，總算能長舒一口氣，但她只是少數的幸運個案，其他的社會弱勢就沒這麼幸運了，像珊珊這樣的受暴婦女，被歸在「社會弱勢戶」，按租金新制，在新北租社宅租金六五折，比原先的六四折還高。

同樣被社宅租金新制漏接的還有貧窮青年。廿四歲研究生「小瑞（化名）」，國中時離開受暴生活，十八歲前靠著政府安置資源順利長大，大學後靠著獎助學金和每月不到一萬七千元打工收入養活自己，但收入時好時壞。

他曾以弱勢戶身分入住林口社宅，舊制租金能打六四折，但單人套房折扣下來，每月還是要七千元起跳，對他來說難以負荷，於是便在租期滿後搬家，成為「被迫搬離」社宅的經濟弱勢；新制上路後，他因缺乏「低收入戶」身分，仍與第一級「經濟弱勢戶」租金三五折絕緣，只能落在第三級（受暴子女）的六五折。