陽光行動／賴清德擬加碼補貼 民團：先做到「租得好」

準總統賴清德競選期間提出加碼補貼的「四十年新青安貸款」及「協助百萬戶租屋族（五十萬戶社宅、五十萬租金補貼）」等政見，民眾黨主席柯文哲曾預言「百萬戶社宅」政見會跳票，民團也批賴清德只有補貼，無法解決居住正義結構性問題，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱建議，賴清德未來至少先讓年輕人「租得好」，不是只有補貼。

彭揚凱說，與侯友宜及柯文哲相比，賴清德延續蔡英文總統的居住正義政策，要有比較大調整可能比較困難，依然是「誇大政府補貼效果、補貼萬能論」，若沒解決結構性租屋市場問題，「光補貼是沒有效益，甚至是浪費。」民團不反對補貼，但更應去解決租屋黑市及稅制改革。

他說，這次總統大選大概有兩百萬年輕人投柯文哲，建議賴清德未來住宅政策核心應放在青年住宅政策，未來四年要讓年輕人買得起房的可能性極低，房價、薪資都不可能有太大變動，應至少做到讓年輕人「租得好」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為，賴清德未就租屋市場結構改革提出政見，侯、柯在租屋市場有提出解方，卻也只針對透明化，並沒針對租屋品質提升、糾紛處理，要解決高房價，除稅制改革提高持有稅，還要有利率、金融管制等金融手段。

國民黨準立委徐巧芯認為，賴清德規畫再蓋五十萬戶社宅，但中央興建社宅應與地方合作，不應只是「有地就蓋」衝數量，應與周邊交通、環境等做好配套，否則社宅效果一定不好。

北市民眾黨議員陳宥丞說，過去八年蔡英文總統承諾的政策很多都跳票，其中民眾最有感的「蓋社宅」，民進黨都以「規畫、興建中」來衝漂亮的社宅數字，賴清德執政四年若無法在社宅、都更政策推動上讓民眾有感，未來絕對會是賴的必考題。

民進黨立委吳思瑤說，居住正義的確可以更全面檢視過去推出的成效，蔡總統過去八年在房價管控、租金補貼、社宅供給、購屋資訊透明做得比馬英九任內更有具體方案，她同意未來新政府可更全面、系統性擴大與民團及民間倡議團體對話，透過對話達到更高的共識。