蔡總統社宅政策面臨跳票 7年完工僅2萬多戶

蔡總統社宅政策八年廿萬戶面臨跳票，民進黨總統參選人賴清德前天喊出，蔡總統卸任前「廿萬戶社宅一定兌現」，更加碼開出「百萬社宅」支票。但是，根據審計部決算報告，截至今年三月，「政府直接興建社宅」累計達成七萬三○三一戶，達成率僅百分之六十，既有、完工戶數僅有兩萬四六三六戶。

興建社宅 達成率僅六成

政府興建住宅面臨土地取得、興建耗時等困境，在八年廿萬戶目標不變的情況下，目標調整為「政府直接興建」十二萬戶、「社宅包租代管」八萬戶；在野黨屢次批評蔡總統社宅跳票，七年入住僅兩萬多戶，但營建署認為發包就算達成數，認定標準有落差。

根據審計部決算報告，截至今年三月底，「政府興建社宅」達成七萬三○三一戶，達成率為百分之六十；但在細項中可見，既有、完工的有兩萬四六三六戶，其餘都是興建中、待開工或是規畫中。至於「社宅包租代管」達成六萬四三三三戶，達成率為百分之八十。

租屋黑市 補貼難有效益

審計部在報告中指出，目前已經興建社宅數量，遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群。

租金補貼方面，審計部指出，台灣租屋黑市現象，導致中央與地方推動租金補貼，卻無法發揮政策效益。

內政部去年推動「三百億中央擴大租金補貼計畫」，執行率僅五成五，台北市執行率兩成、新北市四成一。另外，教育部自二○一九年至二○二三年補貼校外弱勢學生租金補貼，計畫要補貼九萬六千人次，執行率也只有三成八，受惠的弱勢學生不到四萬人次。

青年世代 買不起租不好

審計部在報告中點出「台灣居，大不易」，直指台灣青年世代，面對「買不起」又「租不好」的居住困境，且由於居住及生活負擔沉重，許多青年人因此不敢婚育或延遲婚育計畫，進而加劇少子女化問題，不利於國家未來經濟之發展，並削減國家總體競爭力。

雖然政府屢屢祭出打炒房法案，審計部也統計，去年第四季全國房價所得比為九點六一倍，超出國際公認合理標準的四至六倍；全國房貸負擔率為百分之四十點廿五，也超出合理之房貸負擔率十點廿五個百分點。

住宅價格指數十年漲幅近六成，青年薪資漲幅只有一成三到一成八，高房價、低薪資，購屋已是難以實現的目標，只能租房子。但全國租金指數卻不斷創歷史新高；而社宅數量低，平均中籤率最高僅二成，青年要入住不容易。

內政部整合租賃資料改善

對此，內政部表示，已研修租賃實價登錄與租賃住宅服務業提供租賃住宅資訊的申報項目，並將收集租賃實價登錄、租賃住宅服務業包租代管，以及擴大租金補貼申請資料，強化整合各租賃資料內容，進行分析統計，改善租屋黑市情形。

教育部表示，將透過協助學生及家庭成員排除重複補貼限制；配合內政部租金補貼辦法，引導學生獲取正確租賃文件；比照內政部租金補貼額度等措施，協助學生獲取校外租金補貼。