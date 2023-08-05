有蘿蔔沒棒子 民團：政府濫發補貼反墊高租金

高雄蔡先生從十九歲北漂念書、工作，從大三開始以月租五千元住在淡水學生套房，一住就是七年，每天騎車十分鐘到捷運站、再搭卅七分鐘捷運到台北車站；家住桃園青埔的洪先生則是每天開車到台北工作，尖峰塞車五十分鐘是常態。他們以時間換金錢，「住在市區存不到錢」，是年輕人共同心聲。

審計部決算報告指出，租金指數不斷創歷史新高，使得青年必須支付過高的租金，才能解決居住需求；若負擔能力不足，則須被迫承租環境及安全不盡理想的住所。

政府提供社宅、租金補貼，卻仍難實現居住正義。崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，社會住宅與解決高房價，基本上是兩條平行線，租屋市場透明化才是核心。

呂秉怡分析，居住正義分為三塊，一是購屋市場的健全，二是租屋市場的發展跟健全，三是政府介入市場的補貼式住宅政策，包含社會住宅、租金補貼、社宅包租代管等。

不過，社宅興建速度緩慢、租金指數持續上升，讓租屋族負擔更重。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，台灣的公共政策常會不穩定，不同政黨執政、換政府後不一定會延續前朝政策，在社宅政策上，中央與地方要持續做，新舊政府也要一棒接一棒。

政府提出三百億租金補貼，盼能解決高租金問題，執行率卻只有五成。桃園湯小姐表示，她與兩名室友在台北共租房子，房東聽到她們想申請租金補貼，立即強調若申請租金補貼，使他被政府課稅，就要漲房租來平衡提高的「成本」。

這是租屋族普遍心聲。彭揚凱說，政府希望發租金補貼來降低民眾負擔，原理可以理解，陳水扁擔任總統時也有類似政策，蔡政府補貼更多、資格更寬鬆。但租金補貼「政府送錢，卻沒什麼人要領」，原因出在沒有胡蘿蔔與棒子並祭，只是一味大撒幣。

彭揚凱說，租屋價格上升是政府不願面對租屋黑市、房東地下化的結構性問題。房東常怕租賃事實曝光，拒絕房客請領租金補貼，如果房客堅持申請，房東就漲租金。政府現在不斷補貼的政策事倍功半，「這兩年租金的推高，跟政府濫發補貼有很大關係」。

呂秉怡也認同，租屋市場透明化才是核心。但健全不動產市場的改革、稅制，都在擋人財路，不分藍綠都不會想做。政府只敢發錢補貼、蓋社宅，「會得罪房東的事情，要不是有龐大選票壓力，通常不會動」。

呂秉怡強調，租金補貼或房客可申報房租扣抵所得稅，是在租金上漲過程中，政府可協助房客的政策工具，但房東有七到九成逃漏稅，不論是房客申請租金補貼、房租扣抵所得稅或入戶籍，都會被房東拒絕，也使政策效果打折。