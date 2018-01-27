觀察站／台灣價值新解 柯綠心結有解？

2018-01-27 00:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



台北市長柯文哲（左）昨天與蔡英文總統（右）進入健康公宅住戶家中體驗智慧宅等設施後，發送住戶總統府紅包發財金。 圖／台北市政府提供 分享 facebook

蔡英文總統與台北市長柯文哲昨天會面，一番「台灣價值」的闡述，尚稱巧妙解題。蔡英文雖還提到「除了合作還是合作」，似乎意在言外，但柯文哲與民進黨支持者的芥蒂仍深，最後能否「合作」，問題恐怕還在柯文哲身上。

自從「兩岸一家親」惹毛綠營支持者，再加上柯文哲頻頻砲打中央，民進黨上下蓄積的反彈力量，猶如火山即將爆發。

蔡英文日前受訪被問到：「柯文哲還是民進黨盟友嗎？」蔡回答：「我們的支持者還是覺得有一些不舒服啦。」其實相當委婉。而她認為柯文哲須再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得他是可以一起作戰的人，也只是說出綠營的基本要求。柯文哲卻回稱「我也很想知道她的台灣價值是什麼」，反將蔡英文一軍。

不過，眼前民進黨確如總統府資政辜寬敏所說，還沒有人可以「跟柯文哲拚」，蔡英文也不急著跟柯撕破臉，她昨天詮釋「台灣價值除了台灣主體意識以外，年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值」，等於在說明立場之餘，又擴大了「台灣價值」的意涵，也算是幫自己解圍。

只是，民進黨與柯文哲的關係，並非作作文章就能了事。除了兩岸論述的舊恨，柯文哲近日又捲入與立委段宜康的「人狗大戰」；已表態參選北市長的謝系立委姚文智，似有與新系合作之勢；綠營甚至已有人評估，就算國民黨當選，對大局的影響也不見得比柯文哲差。可見若裂隙加大，對柯文哲更是不利。

當然，若在北市長一役提前「終結」柯文哲，蔡英文二○二○連任之路，可能遭遇「白色力量」挑戰。這也是綠營儘管同仇敵愾，卻還投鼠忌器的緣故。

柯文哲已非政治素人，不會不明白處境艱險。昨天與蔡英文會面，他也表現得相當恭謹。如果蔡可以對「台灣價值」另提新解，就看他如何闡述自己的「台灣價值」，化解與綠營心結？