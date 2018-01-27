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與柯文哲同台 蔡英文：居住權利 也是台灣價值

2018-01-27 00:32聯合報 記者林河名莊琇閔／台北報導

台北市長柯文哲（右）昨天與蔡英文總統（左）參訪健康公宅，會後兩人有說有笑，一同離...
台北市長柯文哲（右）昨天與蔡英文總統（左）參訪健康公宅，會後兩人有說有笑，一同離開。 記者許正宏／攝影
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蔡英文總統昨天下午視察「台北市健康公宅」表示，「年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值」。她還強調，為了台灣年輕人，中央跟地方本來就不應該分黨派、分顏色，「為了年輕人住的問題，我們除了合作還是合作，這是我們責無旁貸的任務」。

由於蔡英文日前接受媒體專訪，針對民進黨在年底選舉是否再與台北市長柯文哲合作，提到柯必須再次確認「台灣價值」，柯則回稱也想知道蔡總統的「台灣價值」，兩人如何互動備受矚目。

蔡英文視察時，柯文哲親自迎接，並由台北市副市長林欽榮向蔡英文作簡報。蔡柯並肩步入簡報會場時，有電視台記者問：「總統，台灣價值談好了嗎？有合作空間嗎？」柯文哲馬上詢問該記者：「你是哪一台的？」蔡總統則轉頭笑著問柯：「他們是你的記者嗎？」柯回答：「他們是跑我（這條路線）的記者。」

蔡英文致詞時，主動承認這幾天很多人在討論「台灣價值」，她要藉這個場合表示，台灣價值除了台灣主體意識以外，年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值。

蔡英文說，她知道大家很關心柯文哲要和她怎麼互動，「今天不談選舉，但為了台灣的年輕人，中央跟地方本來就不應該分黨派、不應該分顏色」，「我們共同用行動來幫助年輕人及弱勢者，解決居住的問題，這是今天來這裡最重要的目的。」

隨後，林欽榮和北市府都發局長林洲民引導蔡總統參觀三樓的各種房型，並展示北市公宅中各種智慧建築設備，包括透過手機控制家中的除濕機、冷氣機等電器設備。都發局也安排兩位入選「健康公宅青年創新回饋計畫」的年輕朋友，和蔡柯對談。

蔡英文柯文哲選舉林欽榮

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