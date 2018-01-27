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蔡總統拚社宅允3支持 點名北北桃優先落實

2018-01-27 00:32聯合報 記者林河名／台北報導

蔡英文總統參觀北市健康公宅，喊出社會住宅「全國動起來」。 記者許正宏／攝影
蔡英文總統參觀北市健康公宅，喊出社會住宅「全國動起來」。 記者許正宏／攝影
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總統蔡英文表示，社會住宅的推動是全國性的，中央政府會給予地方政府三個具體的支持，包括興建經費、土地取得，以及包租代管計畫，「社會住宅就是要這樣全國動起來」。

總統表示，日前她已視察新北市的林口世大運選手村，昨天檢視健康公宅的成果，接下來還會前往桃園市實地了解包租代管推動的進度，北北桃是台灣人口最集中的都會區，許多年輕人到這裡就業就學，「所以北北桃的社會住宅計畫，一定是最優先、最積極來落實」。

總統還強調，社會住宅是她對選民最重要的政策承諾之一，她會親自掌握進度，也請內政部與地方政府一定要全力以赴。

台北市長柯文哲則指出，蔡總統八年廿萬戶公宅的政見，與台北市政府的公宅計畫完全一致；感謝中央政府對地方的支持，會繼續攜手合作，讓人民有好的居住環境。

蔡英文表示，中央政府會給予地方政府三個具體的支持，第一是興建經費，她上任以來，中央已修訂住宅法和租賃專法、補助七十億元的規畫及興辦費用，也建立了融資平台，這些都是要支持縣市政府有穩定的制度和財務基礎，來長期推動社會住宅政策；第二是土地取得，行政院會以跨部會的能量，特別是由內政部、財政部和國防部合作，盤點出大約三百五十公頃的國有土地，供縣市政府評估興辦社會住宅。

第三是包租代管計畫，中央會在四年內全額補助地方政府來實施，「我們要充分利用空屋，讓年輕人與弱勢族群能夠租得到適合、而且價格合理的房子」。

台北市副市長林欽榮簡報北市府公宅進度指出，健康公宅在前市長郝龍斌任內發包，柯市府接手後，準時完工，有五百零七戶，相信能在今年底達成一萬兩千六百七十四戶的目標。

柯文哲表示，蓋公宅有「實踐居住正義」、「建立城市美學」、「奠定智慧城市基礎」與「完善社區運作模式」等四大任務。他希望政府蓋公宅不再像以前一樣，讓公宅變成附近居民的「好厝邊」。

社會住宅蔡英文柯文哲居住正義

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