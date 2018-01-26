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4年2萬戶跳票 柯文哲：拚公宅滿難的

2018-01-26 23:42聯合報 記者莊琇閔王敏旭張裕珍／連線北報導

總統蔡英文昨視察台北市公共住宅，陪同的市長柯文哲坦言北市公宅戶數目標已下修，中央的20萬戶公宅支票也不容易兌現，「是滿難的任務」。

柯文哲選前喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」的公宅目標，不過四年任期年底將屆，已下修到4年可完工和開工的總戶數共1萬2千戶。柯任內啟用招租的公宅，以及蔡英文昨天視察的健康公宅，都在前市長郝龍斌任內設計、發包施工。

台北市長柯文哲（右）昨天帶著蔡英文總統（左）前往健康公宅參訪，會後兩人有說有笑，...
台北市長柯文哲（右）昨天帶著蔡英文總統（左）前往健康公宅參訪，會後兩人有說有笑，肩並肩一同離開，互動比起開場時熱絡許多。 記者許正宏／攝影
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柯文哲說，中央說要達成20萬戶公宅是滿難的任務，「台北搞到現在也才不到兩萬，很累」。副市長林欽榮昨向蔡英文簡報時表示，確定年底的公宅目標為1萬2674戶，今年底前有19個公宅案要招標，是很關鍵的一年。

北市：居民反對只好減量

都發局也坦言，公宅興建戶數不如預期，主因是周邊居民反對，只好妥協、減量，在信義區六張犁營區、廣慈等基地，就刪減2189戶公宅。

柯文哲任內完工的公宅包括計興隆一期272戶，及招租中的健康公宅507戶，兩者皆是郝龍斌任內動工。施工中公宅有興隆2區、青年等基地，共4551戶，完工及施工中的公宅共5058戶。準備招標的有11案共2799戶，另4案共2460戶規畫中，年底前完工及動工者共1萬2674戶。

新北：明年達標沒問題

新北城鄉局指出，市長朱立倫當初的目標是到2019年達成7000戶社會住宅目標，至今已達成5619戶，明年達標沒問題。

桃園市社宅分兩階段推動，首波10處、4000戶，最早開工的桃園區中路二號社宅有121戶，9月公告預招租、明年3月完工。第二階段選定捷運綠線延伸中壢線的沿線規畫，包括平寮（慈安）、南富台、北富台、福德（龍慈）等4個基地，共約700戶，預計一年半後陸續動工。

桃園：多元推動已超標

桃園市長鄭文燦選前喊出4年2萬戶社宅，每年蓋3000到5000戶，上任後仍喊出4年2萬戶，但目前規畫直接興建的社宅共4700戶，市府住宅發展處表示，4年2萬戶的政策將採多元推動，含興建、租金補貼、包租代管以及透過都市更新方式取得等，目前已超越2萬戶目標，但直接興建社宅招標進度受原物料上漲等因素影響略有落後。

柯文哲郝龍斌蔡英文

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