專家怎麼看／液蛋風暴 遊走法律邊緣

2018-01-27 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



乖乖公司生產的孔雀捲心餅雞蛋布丁口味用到黑心液蛋，衛生局日前查扣封存。 圖／桃園市衛生局提供 分享 facebook

萇記再爆黑心液蛋，專家透露，液蛋食安風險高，主要是政府未明確規定原料雞蛋品質，不乏業者為節省成本，用已破裂或髒汙的蛋為原料，若製造過程又以人工打蛋為主，風險更高。

台灣優良農產品協會（ＣＡＳ）執行長楊明全表示，液蛋被認為是加工食品，由食藥署主管，但目前沒有明確規範，雞蛋若在運送過程中受損，什麼程度仍可使用，因此給了業者遊走的模糊地帶。

ＣＡＳ去年完成台灣液蛋風險調查，製成「蛋品供應鏈管理指南」，調查發現台灣液蛋多以未洗選及未分級的蛋品為原料蛋，業者偏好以冷藏運送，多未經殺菌處理，保存期限短，加上業者為節省成本，不乏有人以「破蛋」為原料，製造過程以人工打蛋為主。

調查中也說明，未殺菌液蛋最常發現大腸桿菌、沙門氏菌、葡萄球菌等微生物汙染，若使用的雞蛋蛋殼略帶有髒汙或破損，又以手工打蛋方式製造，沙門氏菌汙染風險更高，但目前法規未要求液蛋應殺菌。

楊明全說，雞蛋若輕微裂開，蛋殼膜、蛋膜未破損，雞蛋內抵禦外來細菌的「溶菌素」仍可發揮作用，一旦雞蛋嚴重破損，細菌作用非常快，ＣＡＳ針對這些細節已提出建議，但法規上卻未清楚規範。

食藥署食品組科長楊雅珺表示，液蛋今年元旦起已加入追蹤追溯系統，業者必須上傳進出貨單，確保是否合法，至於液蛋原料使用，與所有的食品一樣，都必須符合一般食品衛生標準。