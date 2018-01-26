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LINE露餡…萇記賣發霉、長蟲蛋 大廠也中鏢

2018-01-26 23:51聯合報 記者呂開瑞張裕珍鄭國樑陳雨鑫／連線報導

桃園地檢署從萇記泰安公司查獲的證物中發現發霉、長蟲的蛋品。 圖／檢調提供
桃園地檢署從萇記泰安公司查獲的證物中發現發霉、長蟲的蛋品。 圖／檢調提供
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全台第二大蛋商萇記泰安公司，去年底遭查獲回收逾期蛋打成液蛋販售，檢方追查之後發現萇記販售液蛋甚至還有發霉蛋、長蟲蛋，食品大廠乖乖的孔雀捲心餅布丁口味也中鏢。

檢察官掌握發霉、長蟲蛋事證後，廿四日發動第二波搜索並傳訊萇記員工，李姓組長和員工都承認發霉蛋和長蟲蛋混入新鮮蛋出貨。萇記負責人李春明去年底被以三百萬元交保，檢方認為他手法惡劣，昨追加二百萬元保證金。

食藥署表示，業者販售過期產品，依食安法可開罰六萬元以上、兩億元以下的罰鍰，去年食藥署不僅提出了情節重大的裁罰標準，也針對「何謂情節重大」做一認定，一定會予重罰。

乖乖食品則表示，確實有約百分之十的原料來自萇記，每月進貨廿萬元，上月底知道有疑慮後，已全面封存且不再向萇記訂貨，市面上已無問題產品，「我們也是受害者，一定會提告」。

桃園市衛生局主任秘書林國甯說，乖乖公司去年十二月卅日即自主回報，孔雀捲心餅布丁口味使用到萇記供貨的液蛋，並自行回收相關產品，民眾關心的乖乖與孔雀餅乾，是以玉米澱粉為原料，確定未使用萇記液蛋。

桃園地檢署查獲的發霉液蛋。 圖／檢調提供
桃園地檢署查獲的發霉液蛋。 圖／檢調提供
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檢方調查，萇記公司七年前開始回收逾期蛋，特別設立「蛋品檢視區」和「液蛋組」，由專人處理逾期蛋，重新包裝、重貼製造日期後以「新品」出貨，去年底被查出賣給大賣場和早餐店等共五十九家業者。

桃園地檢署當時查扣萇記交易明細、電腦、行動電話等，從李姓液蛋組長和第一線工人的LINE對話：「調二個打發霉蛋、明天有乖乖蛋黃、剛好打底」等訊息，才發現萇記有更惡劣的手法。

檢方發現，萇記把變質發霉、長蟲的回收蛋品，打成液蛋「藏在」不鏽鋼桶最下層，上層以新鮮液蛋覆蓋賣給乖乖，由於從外觀看不出，整桶被倒入孔雀捲心餅生產線。

食藥署食安LINE乖乖液蛋

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