破損、發霉還製成液蛋 專家：政府尚未訂標準

2018-01-26 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



桃園地檢署從萇記泰安公司查獲的證物中發現發霉、長蟲的蛋品。圖／檢調提供 分享 facebook 萇記泰安二度遭檢方搜查，發現業者竟拿破損、發霉、長蟲的雞蛋製成液蛋。專家透露，液蛋食安風險高，主要是政府未明確規定原料雞蛋品質，不乏有業者為節省成本，以已經破裂或髒汙的蛋為原料，製造過程則以人工打蛋為主。

台灣優良農產品協會（CAS）執行長楊明全表示，台灣的殼蛋由農委會管理，監督品質與鮮度，液蛋則被認為是加工食品，由衛福部食藥署主管，但目前沒有明確規範或指引，告訴業者該怎麼挑選優良雞蛋作為原料，雞蛋若是在運送過程中裂了，裂到什麼程度可以使用，也讓業者遊走在模糊地帶。

ＣＡＳ去年完成台灣液蛋風險調查，製成「蛋品供應鏈管理指南」，調查發現台灣液蛋多以未洗選及未分級的蛋品作為原料蛋，台灣地小運輸便捷，業者偏好以冷藏運送，卻多半未經殺菌處理，因此保存期限短，加上製造液蛋的業者為節省成本，不乏有人以「破蛋」為原料，製造過程以人工打蛋為主。

調查中也說明，未殺菌液蛋最常發現大腸菌、沙門氏菌、葡萄球菌等微生物汙染，若使用的雞蛋蛋殼略帶有髒汙或破損，又以手工打蛋方式製造，沙門氏菌汙染風險更高，若將這些受汙染的液蛋使用在未全熟產品，如提拉米蘇，食安風險倍增，但目前法規並未要求液蛋應殺菌，也未訂出液蛋標準製作流程。

楊明全說，雞蛋若輕微裂開，蛋殼膜、蛋膜未破損，雞蛋內作為抵禦外來細菌的「溶菌素」仍可發揮作用，一旦雞蛋嚴重破損，細菌作用非常快，ＣＡＳ針對這些細節已提出建議，但法規上卻未清楚規範。

食藥署食品組科長楊雅珺表示，液蛋於今年元旦起已加入追蹤追溯系統，業者必須上傳進出貨單，確保是否不法，至於液蛋原料使用，與所有的食品一樣，都必須符合一般食品衛生標準，食品性狀應具原有良好風味及色澤，不得有腐敗、不良變色、異臭、異味、汙染、發霉或含有異物、寄生蟲，違者將依違反食安法第十七條，要求限期改善，若仍舊違規，將可開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。