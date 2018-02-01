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勞基法新制3月上路 有違規就罰

2018-02-01 23:49聯合報 記者呂思逸／台北報導

勞基法新制即將上路，勞動部昨找各地勞政機關開會達成共識，三月起只要雇主有違法就開...
勞基法新制即將上路，勞動部昨找各地勞政機關開會達成共識，三月起只要雇主有違法就開罰。 圖／聯合報系資料照片
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勞基法新制三月即將上路，勞動部近日快馬加鞭處理前置作業，繼前天預告鬆綁七休一、縮短輪班間隔等適用行業，昨天也找全國勞動主管機關開會，中央地方取得共識，除了三月上路後一有違規就開罰，各縣市也同意「例外不會變原則」。

勞動部主秘陳明仁說，昨天會議上各縣市有取得共識，三月起只要發現事業單位「有違規就開罰」，因為此次修法幾乎是延續「一例一休」的大原則，勞動部與各地政府過去已輔導事業單位一年，事業單位應對法令有所了解。

陳明仁也說，各縣市也同意「例外不會變原則」，強調符合鬆綁行業中的個別企業，只要事業單位人數達卅人以上，若要實施鬆綁七休一或每月加班上限達五十四小時等彈性，須在實施前一天送地方主管機關備查，勞動部將建立線上備查系統，以利地方主管機關作業。

針對有縣市建議，日前公布的勞基法施行細則草案，明定加班費補休得「年度」結清「太漫長了」，應縮短為「一季」，陳明仁則說，目前施行細則都仍在預告階段，外界都能建議，勞動部將根據外界意見研商。

至於勞動部前天公布有卅八個行業適用放寬七休一，也就是可連續上班十二天，遭勞團質疑政府根本沒把關。勞動部勞動條件司長謝倩蒨昨澄清稱「沒有照單全收」，只要中央目的事業主關機關沒附行業別的勞工意見，就不會進入勞動基準諮詢會討論，例如交通部也有提船舶業、內政部提營造業因「性質特殊」需要適用七休一放寬，都因此被保留。

謝倩蒨還舉例，交通部在勞動基準諮詢會提到，希望旅行業國內、國外全體人員都適用連上十二天的彈性，但經委員會討論，認為國內人員也免七休一並不合理，因此沒放寬彈性。

勞動部七休一勞基法補休加班費
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