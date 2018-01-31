300萬勞工受影響...38行業 可連上12天班

勞動部昨宣布首波放寬輪班間隔、七休一的彈性行業別，其中輪班間隔縮短為8小時，僅台鐵、國營事業輪班人員適用。圖為台鐵區間車在台北火車站發車前，司機員喝水準備發車。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

國營事業 輪班間隔可縮為8小時

新修正的勞基法三月上路，勞動部昨公布首波可連續上班十二天的卅八個行業，包括客運、貨運、食品製造業可在春節、特定節日放寬七休一； 另公布輪班間隔由十一小時縮短為八小時的行業，僅開放台鐵、台電、中油、台糖等國營事業輪班人員一年內適用，估影響至少三百萬名勞工。

此外，勞動部將新增婚紗攝影、捷運人員適用八周變形工時，雖仍要維持七休一，但每周正常工時可從四十小時提高至四十八小時；另新增領隊、導遊、殯葬人員納入責任制，勞資雙方可約定休假、工時，免除七休一等規範。

勞動部說，鬆綁七休一、輪班間隔的適用行業別、工作者明天正式預告至二月九日，對外徵求意見。

四工作狀態 可免七休一

勞動部日前曾透露，鬆綁七休一的原則，為該行業符合四個工作樣態，包括時間特殊、地點特殊、性質特殊及狀況特殊。勞動部條件及就業平等司長謝倩蒨說，卅八個行業在指定工作情況下，才可免七休一，其餘狀況維持七休一。

例如客運業、貨運業僅在年節、紀念日等應放假日配合疏運、配送才可連續上班十二天；食品製造業也可在年節、紀念日等應放假日配合民眾生活便利才可連續上班十二天；旅遊業則是勞工在國外才可連續上班十二天；冷凍水產、蔬果、製冰業可因應天候、海象、船舶貨運作業才可適用連上十二天班。

屠宰、媒體業 未納首波鬆綁

不過，適用鬆綁七休一行業別與過去七休一例外函釋稍微不同，例如函釋給與彈性的屠宰業、媒體業皆未納入新制首波鬆綁中，勞動部說，尚未接獲主管機關提報，未進入評估討論，若主管機關認為有需求，可再正式提報。另外，勞基法明定輪班間隔十一小時，勞動部公布可縮短為八小時的工作者，開放台鐵乘務人員、台電、中油、台糖輪班人員適用，適用期限最多一年九個月。

對此，台鐵企業工會表示，輪班間隔八小時行之有年，也是員工需求，樂觀其成；但台鐵產業工會理事長王傑表示反對，強調勞動部不應針對台鐵放寬輪班工時。國營事業出身、全國產業總工會秘書長戴國榮則批評，國營事業適用輪班間隔縮短，政府帶頭違規，將產生負面效果，民營事業若以人力難以遞補，盼縮短輪班間隔，主管機關將難以拒絕，把關機制將瓦解。