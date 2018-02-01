「最過勞的勞基法」…社民黨籲：用公投下架

社會民主黨召集人范雲（中）串聯數個工會及學生團體，發動公投退回勞基法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府昨天公布「勞基法」部分增修條文，條文包含取消七休一、輪班間隔縮短等，社民黨召集人范雲表示，這部最過勞的「勞基法」在國會只聽黨意、不聽民意的情況下通過，現在只能靠全民的力量，一起以公投的方式將其下架。

勞基法在修法後爭議未止，時代力量日前發起最低工資法及勞基法複決兩項公投提案，並跨過第一階段門檻。社民黨也順勢操作發起公投，提案內容為「您是否同意，廢止民國一○七年一月卅一日總統公布之全部『勞動基準法增訂及修正條文』，回復原有勞動基準法的規範？」

范雲指出，社民黨在勞基法修法後，串聯數個工會以及全台灣各大專院校學生團體進行複決提案，成立「不要過勞公投連線」，公投提案內容是諮詢法律學者以及連線團體內部共識而出。近日提案人數將會達標，會盡速送入中選會。

而反對輪班間隔由十一小時縮短為八小時，醫勞盟發動修法複決公投，昨也將第一階段二千五百份公投提案連署書送交中選會審核，並盼在八月底募集第二階段約廿九萬份連署，力拚在年底九合一大選合併舉行複決公投。

醫勞盟理事長儲寧瑋指出，研究顯示，不符合人體生理時鐘的排班制度對人體傷害甚大，若輪班間隔僅八小時，扣掉通勤與用餐時間，勞工可能連睡覺的時間都不夠，就得在身心都還疲憊的狀態下準備上班，恐造成上班時注意力不佳，有可能在大眾運輸業與醫療業，影響民眾安全。

針對醫勞盟所提的醫護人員輪班間隔問題，衛福部醫事司副司長廖崑富表示，包括醫事、護理及社工人員之工作輪班間隔，仍以十一小時為原則，除非遇到重大天然災害、突發意外狀況及重大疫情，例如九二一地震、八仙塵爆、ＳＡＲＳ疫情等，才能縮為八小時。