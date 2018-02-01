勞團批14休4 何謂「狀況特殊」？ 定義模糊

勞權公投聯盟昨天在立法院外陳情，廢除惡法拒絕過勞死，全民討回七天假。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

勞動部昨公布卅八行業可在指定情況下連續上班十二天，幾乎所有製造業全納入，勞工團體質疑，「整部勞基法廢了」，高達四成七共十八個行業在「辦理非經常性活動或會議」、「非可預期或緊急需求」時鬆綁七休一，但定義模糊，學者與勞團都建議，勞動部應說明清楚。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯表示，這次預告鬆綁七休一行業，幾乎把所有製造業全塞進鬆綁保護傘下，還納入特殊狀況、不可預期性的需求可適用十四休四，幾乎等於「把整部勞基法都廢掉」。

圖表／聯合報提供 分享 facebook

孫友聯說，鬆綁七休一、縮短輪班間隔不只勞工受害，還可能引發社會安全疑慮，以交通事業為例，當過年過節搭乘旺季時，基於交通安全，規範應更加嚴格，工時反而鬆綁，他反問：「難道旅客、過路人要自求多福嗎？」這完全背離工時保護的根本要義。

孫友聯還提到，勞動部這次的預告中，所謂「狀況特殊」、「非可預期或緊急性需求」定義含糊、不明確，將來勞檢人員進到工廠後，如何勞檢會出現問題，不但恐造成地方政府無所適從，也會因「決堤效應」，使得特殊狀況變成通則。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆也說，他支持特殊狀況才能鬆綁指定行業適用十四休四。但什麼是特殊狀況，目前定義太過模糊，勞動部接下來應說明清楚。勞動部應確保這是經適用行業勞資雙方共同討論訂定出來，而非只經過工商團體等代表所訂定出的政策。

對此，勞動部說明，非可預期或緊急狀況，都是由目的事業主管機關提出，「並非淡旺季，必須是不可預期的特殊情況」，舉例來說，若製造業遇到機器故障須維修，或者訂單無預警不符合企業需求，就屬於非預期狀況，資方取得工會或勞資會議同意後，就可連續上班長達十二天。針對外界質疑定義模糊，勞動部將在預告期間收集意見，研擬考量。