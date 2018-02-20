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陸梵建交？台灣燈會天主教燈區中梵十字架國旗給答案

2018-02-20 10:59聯合報 記者魯永明╱即時報導

義大利大報「米蘭晚郵報」報導，羅馬天主教教宗方濟各已同意與中國大陸簽署主教任命協議，時間可能在三月大陸全國人大會議結束後，陸梵建交有譜？引起國人關切，台灣燈會在嘉義縣治登場，天主教燈區以中華民國與梵蒂岡十字架國旗當入口意象，說明我國與教廷75年深厚邦誼，今天下午在燈區舉行隆重聖體遊行祈福。

台灣燈會在嘉義縣治登場，天主教燈區以中華民國與梵蒂岡十字架國旗做入口意象。記者魯...
台灣燈會在嘉義縣治登場，天主教燈區以中華民國與梵蒂岡十字架國旗做入口意象。記者魯永明／攝影
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針對陸梵可能建交，台灣天主教周報在2月11日社論說：「讓我們停止揣測和憂慮，多為教宗和大陸教會獻上祈禱」，陸梵建交傳聞這類新聞，驚動台灣朝野有70多年之久，但從未成真。

陸梵可能建交嗎?大陸10餘年宗教政策最大變化，莫過於習近平堅持「宗教中國化」，2016年9月提出的「宗教事務條例修訂草案」言明:加強政府對宗教活動和財務控管，防範外國勢力介入。主教任命權雖是談判重要議題，但雙方若要達成政治上建交，仍有一大段距離。

台灣朝野及國人未必能完全了解，教廷關懷大陸天主教友的心思念慮，台灣及大陸雙邊天主教友為教宗而言，是弟兄姊妹的天主子女，絕不輕言放棄任何一邊教友； 聖經瑪竇福音有一段話，預言耶路撒冷和聖殿的毀滅: 「你們要謹慎，免得有人欺騙你們； 小心，不要驚慌，因為這是必須發生的，但還不是結局」。

天主教嘉義教區設計燈會燈區，神父及各堂區巧思福傳燈具，教區秘書長趙永吉神父說，入口處以中華民國與梵蒂岡十字架國旗，當入口意象，說明我國與教廷75年邦誼，還有幸福列車燈具，列車長Ｑ版可愛耶穌造型燈具吸睛，車上有聖母瑪利亞、德雷沙修女、聖人方濟各及教宗若望保祿二世等人物雕塑燈具，另有竹竿編成和平鐘瞭望台，宗教藝術家鮑博苦路圖像，歡迎民眾賞燈。

天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口幸福列車燈具，列車長Ｑ版可愛耶穌造型...
天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口幸福列車燈具，列車長Ｑ版可愛耶穌造型燈具吸睛。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口幸福列車燈具，列車長Ｑ版可愛耶穌造型...
天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口幸福列車燈具，列車長Ｑ版可愛耶穌造型，車上有聖母瑪利亞、德雷沙修女、聖人方濟各及教宗若望保祿二世等人物雕塑燈具。記者魯永明／攝影
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天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口有座竹竿編成和平鐘瞭望台，提供民眾賞...
天主教嘉義教區設計的台灣燈會天主教燈區，入口有座竹竿編成和平鐘瞭望台，提供民眾賞燈敲鐘祈福。記者魯永明／攝影
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針對陸梵可能建交，台灣天主教周報在2月11日社論說：「讓我們停止揣測和憂慮，多為...
針對陸梵可能建交，台灣天主教周報在2月11日社論說：「讓我們停止揣測和憂慮，多為教宗和大陸教會獻上祈禱」。記者魯永明／攝影
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