陸梵建交？ 教宗意志下的大讓步

2018-02-19 22:35 聯合報 國際中心／綜合報導



中華民國駐梵蒂岡大使館，就在聖彼得大教堂廣場幾步路之遙，屋頂上的青天白日滿地紅國旗飄揚。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

羅馬天主教教宗方濟各二○一三年上台後，多次公開表示想和中國大陸改善關係。過去幾年教廷和大陸談判出現突破的消息隔一段時間就會傳出，但從來沒有一次像這次這樣明確。教廷高層官員對米蘭晚郵報釋出的訊息是最快下個月就要解決大陸主教任命問題，教廷連如何處理與我國邦交一事都開始提出方案，我國與教廷七十五年邦誼，警鐘已愈敲愈急。

在教宗意志主導下，過去幾年教廷經常找機會和北京接觸談判，方濟各上台後任命的教廷國務卿帕羅林，過去一直是梵蒂岡和北京高層秘密接觸的首席代表。不過，雖然教廷很積極，但和中方之間最大的鴻溝就是大陸的天主教會由誰來管。梵蒂岡主張他們是全球天主教徒的最高權威，大陸則絕不允許一個外國勢力來掌管其境內的上千萬教徒，大陸因此有遙奉教宗的領袖的地下教會和北京認可的天主教愛國會，雙方對誰有權掌管教徒教會、誰有權任命主教，一直爭執不下。

今年開始，情勢開始變化。路透、華爾街日報等外媒引述教廷高層的說法，陸梵雙方已就大陸主教任命問題達成共識，七名由中共官方任命的主教將得到教宗認可，成為雙方都承認的合法主教；而原受教廷祝聖或委任的主教，則會退位或轉任。教廷的使者還主動勸服汕頭與閩東兩教區已被教宗祝聖的兩主教退位或降格，以讓位給大陸指派的主教。

這個發展顯示教廷作出重大讓步，退讓到教廷內部許多人無法接受的地步。天主教香港教區榮休主教陳日君近來就動作頻頻，形容此事「醜陋」。他還親自前往羅馬，向教宗轉達他的憂慮。香港一群天主教徒本月稍早還撰寫公開信反對向中方大讓步，希望教廷懸崖勒馬。這些實質動作，在在證實這次教廷和大陸談判出現突破的訊息已不只是傳聞。

一月下旬，教廷官員釋出的訊息是中梵可望在幾個月內就主教任命問題簽署框架協議。過了一個月，現在傳出的最新訊息是最快下月就會簽，也許是反對這項協議的聲浪太大，教廷高層顯然出現急迫感，唯恐夜長夢多，甚至說「壞協議也比沒協議好」。

解決了主教任命這個棘手問題後，教廷連如何處理我國駐教廷大使館都開始思考，甚至提出遷往馬爾他騎士團這個前所未聞的方案。教廷和北京建交似已從想像逐漸逼近真實，對台灣而言，這將是外交超級炸彈，心理上與實質上的衝擊都難以輕忽。教廷頻頻釋出訊息，算是夠意思的大敲警鐘先給台灣政府民間心理建設，現在我方要思考的最大問題是，甘比亞、聖多美、巴拿馬之後，一旦失去教廷這個歐洲外交最後橋頭堡，骨牌效應會不會愈來愈嚴重？