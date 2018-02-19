陸梵將簽署主教任命協議 下一步建交？

2018-02-19 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 、國際中心／綜合報導



義大利媒體報導，羅馬天主教教宗方濟各已同意與中國大陸簽署主教任命協議。 （美聯社） 分享 facebook

義大利大報「米蘭晚郵報」報導，羅馬天主教教宗方濟各已同意與中國大陸簽署主教任命協議，時間可能在三月大陸全國人大會議結束後，教廷官員說，「從三月開始，日日都是好日。」報導引述教廷高層官員說法表示，目前中梵建交問題未被提及，但可以合理推論，雙方下一步就是建立外交關係，這是遲早的事。

針對這個報導，我外交部昨天表示，梵陸對話協商目前僅及於教務議題、不涉及政治層面；我對於教廷與大陸的對話及相關互動情形均持續密切關注，審慎看待其發展。

外交部指出，教廷為我在歐洲的重要友邦，我與教廷之交流互訪頻密，相關合作計畫持續推進，有助宣介我為推動宗教自由及宗教融合的區域典範。我方將持續深化廣化與教廷的雙邊關係，作為教廷在人道慈善不可或缺的合作夥伴。

中國大陸國家主席習近平。 （美聯社） 分享 facebook

傳梵蒂岡考慮遷移我大使館

中央社引述「米蘭晚郵報」報導表示，中華民國駐教廷大使館對此事已有高度警覺，有消息指出，梵蒂岡為了邁向北京，考慮把中華民國駐教廷大使館遷到「馬爾他騎士團」，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的「文化機構」。馬爾他騎士團是獨立的天主教修道會，也是國際普遍接受的政治實體，在羅馬擁有兩棟建築，但沒有實際領土。

報導表示，中梵雙方已確定簽署協議大方向，只剩細節還需要敲定，包括中方由誰代表簽署，在何地簽署。報導說，美國國務院已掌握中梵簽約消息，並積極注意此事發展，美方分析報告指出，梵蒂岡急於與大陸簽下歷史協議的原因有兩個：一是想要擴大在大陸的福音傳播，二是希望促成大陸內部地下教會與愛國教會合一。美方特別關注，中梵協議對大陸人權與宗教自由帶來何種影響。

報導表示，美國知道梵蒂岡內部對此事仍存正反兩派看法，但若教宗和教廷國務卿都明確表達立場，美方不會表態反對，只會密切評估衝擊。

時間在三月大陸人大會議後

報導引述教廷消息說，在三月大陸全國人大會議之後，中方可望派代表到羅馬簽署協議，層級可能是主管歐洲事務的外交部次長。梵蒂岡知道協議過程的不透明，引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但教廷擔心錯過這次時機，北京又會改變主意。