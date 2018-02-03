外媒報導：陸梵主教任命協議已就緒

2018-02-03 00:39 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／綜合報導



外電報導，天主教教宗方濟各決定接受大陸政府任命主教的合法性。教廷和大陸關係是否會有重大進展，我方密切觀察。 路透 分享 facebook

路透報導，教廷高層人士透露，教廷與中國大陸之間有關天主教主教任命問題的架構協議已經準備就緒，幾個月內即可簽署，將是雙方關係的重大突破。路透指出，即使只能部分解決大陸主教由何者任命的棘手問題，也可能提供條件，讓大陸和教廷恢復中斷近七十年的外交關係。

如果大陸和教廷建立全面關係，羅馬天主教會將有法律架構照顧大陸估計約一千兩百萬天主教徒，並在大陸新教教會快速成長之際專注於宣揚天主教。

華爾街日報則引述知情人士報導，天主教教宗方濟各已決定接受中國大陸政府任命的七位主教的合法性，向尋求雙方和解對話邁出一步。

教廷過去一直不承認這些主教的職位，這是天主教和標榜無神論大陸共產黨之間長久以來的僵局之一。但方濟各將取消開除上述七位主教的教籍，承認他們是當地教會的領袖。

報導說，此舉反映教廷有意改善和大陸的關係，結束大陸政府掌控的教會和忠於羅馬的所謂地下教會之間的分裂。

已退休的香港樞機主教陳日君接受華爾街日報訪問，警告教廷不要和中國大陸打交道。他說：「（已故英國前首相）邱吉爾曾說，『怎能和極權政權打交道？怎能信任極權政權？』他們純然不值得信任。」

但教會裡另有部分人士，把與愈來愈強大的大陸和解，視為維持對大陸影響力的必要手段。香港地區樞機主教湯漢去年八月一日退休，他發表論文時說，和解是「兩害相權取其輕」。

根據知情人士的說法，教廷已將方濟各的決定非正式地告知大陸政府，不過方濟各尚未決定簽署成為法律，可能今年春天就會正式宣布。

接下來要看大陸是否接受提議，同意方濟各對未來主教人選有否決權，可核准或駁回大陸政府決定的人選。