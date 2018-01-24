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徐國勇：目前台梵邦誼 仍然非常穩固

2018-01-24 20:41聯合報 記者林河名╱即時報導

針對台灣和教廷邦交可能生變，行政院發言人徐國勇今天表示，外交部有很好的聯繫，也會密切注意相關狀況的發展，目前台梵兩國的邦誼仍然非常穩固。

徐國勇表示，梵蒂岡不是俗世的國家，台灣在宗教自由及民主人權等方面，和梵蒂岡的交流非常密切，包括副總統陳建仁也曾被教廷授予騎士封號，他相信外交部會密切注意台梵邦交發展。

天主教媒體報導，教廷與中國在主教任命權上出現重大進展，教廷將會向中國讓步，要求2位已經獲得教廷認可的主教，讓位給中方選出的主教。此舉也讓外界擔憂梵蒂岡與台灣的邦交是否生變，朝野立委已要求外交部要有相關備案與準備。

行政院發言人徐國勇今天表示，目前台梵兩國的邦誼仍然非常穩固。記者林河名／攝影
行政院發言人徐國勇今天表示，目前台梵兩國的邦誼仍然非常穩固。記者林河名／攝影
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梵蒂岡徐國勇陳建仁

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