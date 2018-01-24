親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
台梵邦誼現警訊
藍綠各黨拚選戰
新護照錯圖補救
勞基法新制細則
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

行政院發言人徐國勇：台梵邦誼很穩固

2018-01-24 19:07經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

媒體報導，牽動梵蒂岡與中國關係的主教任命問題，傳出梵蒂岡做出讓步；牽動台灣與梵蒂岡的邦交可能鬆動。對此行政院發言人徐國勇表示，外交部在此會有很好連繫，會密切注意。台梵邦誼很穩固。

徐國勇說，政府會密切注意台梵邦交；梵蒂岡不是俗世國家，重視宗教的牧靈，福音傳播。台灣在此部份，尤其在宗教自由，民主人權方面，和梵蒂岡交流很密切，台灣天主教教友也很活躍，副總統陳建仁並獲聖座冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士，因此與梵蒂岡的邦交是很密切的。

梵蒂岡徐國勇騎士

相關新聞

陸梵會議觸及主教任命 教廷有向台灣簡報

2018-01-24 20:11

陸梵將建交？ 知情人士：離水到渠成還有段距離

2018-01-24 18:04

江啟臣：去年斷交巴拿馬 今年梵蒂岡面臨挑戰

2018-01-24 09:21

北京打壓…李大維：每天看外館電報 心驚膽跳

2018-01-24 00:27

新聞眼／陸梵妥協 北京接受地下主教不遠了

2018-01-24 00:27

外交部：持續密切關注陸梵對話

2018-01-24 00:27

掃除建交最後障礙…陸梵撥雲霧 台灣外交警鐘

2018-01-24 00:27

主教任命 梵蒂岡向北京讓步了

2018-01-24 00:03

梵蒂岡主教讓位中國？ 羅致政：若突破對台是警訊

2018-01-23 22:11
看更多

熱門文章

余天為女兒選情卯上蔡英文 再開炮 「太不尊重我了」

2018-01-24 18:07

挨段宜康批 柯文哲神回：狗咬我，難道要咬回去？

2018-01-24 11:47

獨／美貿易代表署官網台灣頁面 中華民國國旗圖案消失

2018-01-24 07:06

台灣價值說柯文哲暗指「狗咬人」 段宜康10字回應

2018-01-24 12:24

馬英九台南趴趴走 支持者：國民黨悶太久了

2018-01-24 11:48

昔日部屬噹柯文哲 「請把人權放在第一位」

2018-01-24 16:46

一中各表 馬英九：不會表到兩個中國、一中一台與台獨

2018-01-24 14:47

蔡英文拋台灣價值 藍批：選後成變心情人的負心話

2018-01-24 06:35

護照出包怎補救？ 中央印製廠出動60人手工黏貼

2018-01-24 13:01

微型飛彈突擊艇載不動雄二？ 專家出面掛保證可行

2018-01-24 14:12

陸打壓手段更多 我國旗「被消失」進行式

2018-01-24 15:56

蔡英文的台灣價值 前立委：是聞名東亞的22K？

2018-01-24 16:22

【即時短評】護照烏龍 政府竟把風險推給人民？

2018-01-24 12:51

助選邀約不斷 馬英九人氣旺：不少人詢問但時間還太早

2018-01-24 17:09

蔡英文要柯文哲確認台灣價值 葉匡時：典型的屁話

2018-01-24 10:00

出包護照貼貼紙沒關係？ 旅遊業：旅客若被擋要國賠　

2018-01-24 10:40

柯文哲說自己被狗咬 段宜康臉書換「人狗互咬」照諷刺

2018-01-24 16:07

「台灣價值」在哪？ 看了蔡英文這10大口號就懂

2018-01-24 08:00

軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪

2018-01-24 20:29

台南民調輸黃偉哲？ 陳亭妃：他有上統派媒體

2018-01-24 11:46

我國旗被下架 國民黨：中華民國國際能見度一大挫敗

2018-01-24 11:24

批評「花媽的內心話」讓陳菊傷心 管碧玲願意道歉

2018-01-24 09:04

濫權毀憲斬首民主 羅智強：蔡英文比陳水扁還不如

2018-01-24 10:14

黃子哲批蔡英文把活路外交變短路 邦交國回不去了

2018-01-24 19:34

來，媽幫你存起來… 國民黨公布「小明系列」紅包袋、春聯

2018-01-24 10:55

增加可用跑道段 軍事專家支持空軍研發滑跳板戰術

2018-01-24 11:48

台灣價值？ 黃安：文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈

2018-01-24 22:40

從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？

2018-01-24 22:26

不能撕喔！外交部公布護照防偽貼紙 強調有效力、出國不影響

2018-01-24 11:07

美貿易代表署移除我國旗 外交部：失望、無法接受

2018-01-24 11:25

陸梵將建交？ 知情人士：離水到渠成還有段距離

2018-01-24 18:04

【重磅快評】政治正確搞不出「國車國造」

2018-01-24 11:11

【即時短評】護照烏龍 政府竟把風險推給人民？

2018-01-24 12:51

彰化縣第一選區議員提名席次 小英拍板 五席變六席

2018-01-24 16:39

外交部公布護照防偽貼紙 「想撕下來不太可能」

2018-01-24 12:47

海龍蛙兵硬漢週 金門登場挑戰極限

2018-01-24 15:26

蔡英文談台灣價值 鍾沛君：難道指10「ㄎㄧㄤ事」？

2018-01-24 20:55

蔡英文問台灣價值 柯文哲：統獨市長不用處理

2018-01-24 11:38

【重磅快評】消失的國旗，神隱的政府

2018-01-24 11:34

兩度酒駕肇事不回報 監察院彈劾監理所高官

2018-01-24 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top