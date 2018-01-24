陸梵會議觸及主教任命 教廷有向台灣簡報

2018-01-24 20:11 中央社 台北24日電



圖為中華民國駐梵蒂岡大使館掛出的國旗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

牽動陸梵關係的主教任命問題，傳出梵蒂岡做出讓步，盼換取北京承認教廷指派的主教。知情人士今天表示，去年12月梵蒂岡代表團赴中國舉行例行會議，教廷有向台灣簡報會議觸及內容。

天主教媒體「亞洲新聞」（Asia News）近日發自廣州的報導指出，梵蒂岡已派代表團赴中國，要求2位獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教，但這2名教廷打算扶正的非法主教，背景皆有爭議。

對此，知情人士表示，報導中提到的事件是去年12月下旬陸梵第七次的例行工作小組會議，教廷有向台灣簡報，會議涉及內容包括主教任命權、中國大陸內部維穩與宗教自由的問題，梵蒂岡內部也有不同聲音。

知情人士說，主教任命權問題如果排除，對梵陸關係是正向發展，「但還有很多其他因素牽涉其中」，但強調，陸梵間的接觸、交流，外交部都有掌握，目前台梵邦交穩定。

外交部發言人李憲章表示，外交部密切注意教廷與中國大陸的對話及互動情形，並隨時研析相關情勢。教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，十分關切中國大陸地下教會教友的待遇及地上教會未能與羅馬教會共融。

李憲章說，教廷相當肯定台灣天主教會及信徒的積極活躍，及宗教自由、政治民主及人權保障等。教廷各委員會及天主教慈善機構與台灣合作交流頻繁，常在台灣辦國際活動。

依照天主教教義，主教由教宗任命，但中國認為政黨高於宗教，拒絕外國勢力入侵，堅持自行任命。

主教任命問題導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，陸梵為此談判多年，雖已有雙方共同承認主教的前例，但教廷要求未犯錯的合法主教，遜位給被認定為非法的主教，仍是非常罕見。

亞洲新聞報導指出，其中一位被要求退位的汕頭教區主教莊建堅，在2006年獲教廷批准秘密祝聖，因不願承認政黨高於信仰，不被中方承認。另一位被要求讓位的是福建閩東教區主教郭希錦，他也因拒絕參加愛國教會不被北京承認。另外，天主教通訊社（CatholicNews Agency）23日也報導，教廷與中國政府進行協商，梵蒂岡可能會承認7名中國官派主教，交換中國認可教廷指派的數十名主教。