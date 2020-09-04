【日相改選】菅義偉將上位？一次看懂安倍接班人的三大人選

日本首相安倍晉三（Abe Shinzo）在8月28日宣布因為「潰瘍性大腸炎」復發，決定辭去首相職務，各界都在關注誰會是安倍的接班人？而剩下一年的首相任期，也將牽動2021年日相布局與政壇生態。

日本執政黨自民黨總裁（黨魁）改選將於9月14日進行投票，並希望16日舉行國會臨時會，可誕生新一任首相。

根據日本首相指名選舉規則，首相並非全民直選，而是由政黨提名，派出代表（通常為各黨黨魁）參加選舉，再由國會議員投票選舉產生的內閣制。因此當選首相的，一般也是國會多數黨黨魁。

自民黨黨內高層認為，首相突然辭職，屬於黨章中的緊急情況，決定採取「簡易黨魁」選舉方式，不實施黨員投票，而是採計國會議員票394票，加47都道府縣各3票，總計535票的方式，選出黨魁。

註：通常自民黨總裁選舉由國會議員與各地黨員的投票決定，包括現任「國會議員票」的394票，「黨員票」（地方票）的394票，合計共788票；進行12天以上的選舉期後，召開黨大會投票。

其中，國會議員票占總票數的七成五，也表示黨內的不同派閥，包含細田派、麻生派、竹下派、二階派、岸田派、石破派、石源派，以及無派閥，將大幅影響此次的總裁選舉結果。

目前，宣布參選自民黨總裁（黨主席）選舉的三位候選人，分別是內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂，以及政調會長岸田文雄，接續也將深入介紹各個候選人的優勢及政策。

候選人一〉呼聲最高！延續安倍路線的令和大叔「菅義偉」

現年71歲的菅義偉，去年負責公布日皇德仁的年號「令和」，被暱稱為「令和大叔」，不僅在國內有著高知名度，也是史上任期最長的官房長官。內閣官房長官是日本政府發言人，有「首相賢內助」的外號，類似我國總統府或行政院發言人，但實權更大。

由於目前採取「簡易黨魁」選舉方式，將更有利無派閥的菅義偉的選情，已獲得最大派閥細田派、第二大派閥麻生派，以及其他派閥如麻生派、二階派，與許多無派閥的年輕後輩等支持，合計已囊括過半數（約230名）國會議員票。而他日前也積極拜會不同派閥的會長，表明有意參選，尋求各派閥的支持。

身為安倍內閣重要成員的菅義偉，無疑會延續「安倍經濟學」路線，也意味著經濟、財政和改革等相關政策將繼續實施，並表示調降行動電信費率、促進觀光業等，協助日本經濟重新站穩腳步。菅義偉在黨內和市場是都被看好的總裁人選，然而延續安倍政策，卻也被外界批評缺乏新意。

候選人二〉民調最高！四度參選總裁的「石破茂」

現年63歲的自民黨前幹事長石破茂，曾任農林水產大臣、防衛大臣、內閣特命大臣等職務，不僅是黨內少數的「安倍批評者」，也是民調支持度最高的首相人選。這也是石破茂第四次投入自民黨總裁選舉。

在日本共同社的最新民調中，石破茂以34.3％的支持度居冠，菅義偉則以14.3％的支持度居次，然而擁有高民調的石破茂，卻因為選舉規則，可能再次錯失首相大位。

石破茂在地方黨員的支持者眾，這也是他在2012年黨內總裁選舉，可以拿到地方黨員票逾半數的優勢。然而，在國會議員中所屬石破派僅19人，甚至還不到自民黨規定參選總裁要有20名議員推薦的門檻；再加上，他在黨內被視作是安倍晉三的長期對手，砲打中央，能爭取到的其他派閥國會議員票數有限。

他必然對於「安倍經濟學」有所批評，並嘗試改革當前經濟現況，希望將原先太顧及商界利益，轉向照顧地方再生，與每位國民所得。他也主張從日本僱用率與地方經濟做起，試圖控制日本央行大規模貨幣寬鬆政策，限制或結束央行的上市交易基金購買計劃。

人選三〉人和最差！安倍一路重點栽培的「岸田文雄」

現年63歲的黨內政調會長岸田文雄，曾擔任外務大臣近五年的時間，不僅深受安倍信任外，也是安倍上任以來，最著力栽培的接班人，卻遲遲在下任首相民調中不見起色。

然而，原先外界猜測此次選舉會是「石破對決岸田」，但殺出「令和大叔」菅義偉，不僅獲得黨內多數派閥的支持，再加上選舉制度有利於菅義偉，使得岸田原先低迷的選情，雪上加霜。有日本媒體更形容，岸田像是被菅義偉奪走選票。

至於政策走向，岸田對於下調消費稅，以減緩疫情衝擊經濟的看法，持保留態度。過去為了控制龐大債務，安倍任內兩度調漲消費稅，更在去年10月將消費稅從8％，調升為10％，使經濟落入衰退，也使日本債務高達經濟規模的兩倍，是大型先進經濟體之最。

岸田曾表示消費稅的稅收，是日本社會保障的財源，預估疫情會繼續拖長，日本必須繼續採取財政與貨幣措施來支撐經濟。

然而，不論是哪位候選人勝出，都將面臨嚴峻的考驗，包含受到疫情衝擊的經濟問題，以及長期面臨低經濟成長率、低利率、低出生率、高失業率，通貨緊縮，以及人口老化程度高等諸多難題。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）