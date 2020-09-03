日本政局之變 新首相將沿襲舊外交

日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎宿疾，日前宣布請辭。他出身政治豪族，先後兩次擔任首相，第二次任期長達七年八個月，任期之長超過日本任何一位首相。但論經濟成就，安倍乏善可陳，「三支箭」效果有限；第三支箭結構改革更完全未到位。外交上，安倍卻走出自己的方向。

安倍自許是俯瞰地球儀的人，以首相身分，僕僕風塵出訪過80個國家，提升日本國際能見度。原本今年9月東京奧運，可為首相生涯留下完美句點，沒想到新冠疫情來襲，自己身體不堪負荷而辭職下台。

美中激烈對抗，如何選邊是亞太國家共同面對的問題。安倍並不想一面倒向美國，而是保留對中國外交的自主性。安倍力邀習近平訪日，打算藉今年4月習總的國是訪問完全恢復兩國關係，想不到也因疫情爆發而延後。隨後香港國安法與南海情勢緊張，導致部分自民黨議員公開反對邀習近平訪日。

這不是安倍第一次企圖外交自主。之前為了解決北方領土問題，即使俄羅斯因烏克蘭爭議被制裁，安倍甘冒西方盟國批評，多次訪俄羅斯，終於換得2016年12月普亭訪問日本；同樣，邀習近平訪問日本，雖然美國不贊成，自民黨內有雜音，安倍並不輕易退讓。

日本有自己的經貿利益，除了加入沒有美國的RECP(區域全面經濟夥伴協定)，更在美國退出後，一肩挑起承襲TPP(跨太平洋夥伴協定)角色的CPTPP(跨太平洋夥伴全面及進步協定)的主導地位。經貿科技戰方面，包括華為5G、TikTok等，日本並沒有亦步亦趨完全跟隨美國走，甚至對香港問題的後續應對，日本也不像「五眼聯盟」一致對抗中方。

但隨著美中矛盾加劇，華盛頓勢必向東京施壓，要求它選邊站。日本當然須靠華府保護國防安全，尤其釣魚台主權爭議上。而日本與美國同樣擔心中國擴張，但作為經濟唇齒相依的鄰國，無論安倍或下屆領導人，對中關係都須在國家安全和經濟發展之間取得平衡。

未來首相人選，將在前防衛大臣石破茂、前外務大臣岸田文雄、現任內閣官房長官菅義偉、環境大臣小泉進次郎與防衛大臣河野太郎等五人中產生。由於黨魁兼首相將繼續安倍剩下的一年任期，將由兩院議員和都道府縣代表過半數決定，排除黨員普選，派系將有最後決定權，繼任人選已呼之欲出。

目前安倍所屬的細田派是自民黨內最大派系，第二大派系麻生派確定支持菅義偉，率領第四大派系的二階俊博也向菅義偉表達「如果你參選，我就支持你」。這三個派系占自民黨國會議員半數，換句話說，菅義偉已確定當選首相；石破茂、小泉與河野三人民調雖高，卻都與首相無緣。

長年擔任內閣大管家的菅義偉，沒有自己的派系，只能靠安倍的支持。當然他是繼承安倍外交方針的最佳人選，雖是新首相，卻執行安倍的舊政策，更何況安倍仍以國會議員身分繼續參政，做「太上皇」指點江山。

曾與安倍競爭過首相的石破茂，外界傳言可能與自民幹事長二階俊博聯手，兩人都親中國，政權將是超親中的日本政權。但二階宣布支持菅義偉後，親中的可能性已消失。

菅義偉政權將是過渡性質，他馬上要面臨的挑戰是領導自民黨迎戰明年眾院大選。目前反對黨分崩離析，選戰並不難打，但疫情、經濟與新黨魁形象，將決定自民黨能否保有眾院近三分之二席次。

菅義偉接替安倍留下的一年任期，期滿後將有黨魁選舉，屆時須開放黨員投票。這次競爭首相失利的幾人都可能出馬，他們民調都比菅義偉高，黨內選舉顯然比黨外選舉難應付。

引人注意的，近年聲望竄升的防衛大臣河野太郎，由於所屬麻生派支持菅義偉，首相無望，但他精於網路操作，在年輕人中頗有人望。他態度非常親美，主張日本成為五眼聯盟外的第六隻眼，雖然父親河野洋平是親中派，但他反而帶頭反對習近平訪日。

河野太郎今年6月主動叫停在秋田縣和山口縣部署「陸基神盾」導彈防禦系統，表面理由是擔心地方反對，但河野卻傾向發展主動攻擊敵方的軍事力量，既符合美方期待未來部署中程飛彈，也符合安倍主張修憲後的「正常化國家」。

安倍辭去首相，並不意味他的時代已過去。這已是安倍第二次因病辭職，他第一任期僅短短一年，當時外界都認為安倍政治生命結束了，沒想到五年後捲土重來，創造日本近代史政治奇蹟，大家千萬別低估安倍未來政治復活的可能。