日自民黨魁3強爭霸 菅義偉勝算高

日本首相安倍晉三8月28日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨重要人士1日紛紛表態，前幹事長石破茂和現任政調會長岸田文雄宣布參選黨魁，呼聲甚高的內閣官房長官菅義偉預計2日宣布參選，將形成「三強爭霸」局面。日媒報導，自民黨內七大派系已有五派支持菅義偉，被認為穩操勝券。

日本採內閣制，首相由國會眾議院多數黨黨魁擔任。此次自民黨總裁選舉將於8日公告，14日投開票。自民黨此次援引黨規的例外規定進行總裁選舉，也就是不舉行黨員和黨友投票，而由國會參眾兩院議員大會加上地方黨部代表投票選出。

自民黨緊急狀態之總裁選舉，將採計國會議員394票，加上47個都道府縣各三票，共計535票，有意角逐者須獲至少20人推薦方能參選。國會議員票占總票數近四分之三，因此候選人掌握的派閥支持是贏得選舉關鍵。

63歲的石破地方實力雄厚，曾三度參加總裁選舉，2008年敗給麻生，之後兩度敗給安倍。

71歲的菅義偉在安倍2012年就任首相時即擔任官房長官至今，在自民黨內不屬於任何派系。不過，自民黨幹事長二階俊博率領的二階派率先表態支持菅義偉，自民黨內最大派閥、安倍所屬的細田派，與副首相麻生太郎的麻生派，皆決定支持菅義偉接班，加上石原派與無派閥議員集團支持，日本時事通信社分析，菅義偉在394票國會議員票中，已獲得264名國會議員支持，可說穩操勝算。

另兩個派閥岸田派和石破派，分別力挺宣布參選的自民黨政調會長岸田文雄，及自民黨前幹事長石破茂。

另外，上周透露考慮參選的防衛大臣河野太郎同日傍晚則表示，決定不參選，自民黨代理幹事長稻田朋美和前總務大臣野田聖子也不參選。