快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

日自民黨魁3強爭霸 菅義偉勝算高

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合1日電
自民黨黨魁3強爭霸，菅義偉勝算高。歐新社
自民黨黨魁3強爭霸，菅義偉勝算高。歐新社

日本首相安倍晉三8月28日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨重要人士1日紛紛表態，前幹事長石破茂和現任政調會長岸田文雄宣布參選黨魁，呼聲甚高的內閣官房長官菅義偉預計2日宣布參選，將形成「三強爭霸」局面。日媒報導，自民黨內七大派系已有五派支持菅義偉，被認為穩操勝券。

日本採內閣制，首相由國會眾議院多數黨黨魁擔任。此次自民黨總裁選舉將於8日公告，14日投開票。自民黨此次援引黨規的例外規定進行總裁選舉，也就是不舉行黨員和黨友投票，而由國會參眾兩院議員大會加上地方黨部代表投票選出。

自民黨緊急狀態之總裁選舉，將採計國會議員394票，加上47個都道府縣各三票，共計535票，有意角逐者須獲至少20人推薦方能參選。國會議員票占總票數近四分之三，因此候選人掌握的派閥支持是贏得選舉關鍵。

63歲的石破地方實力雄厚，曾三度參加總裁選舉，2008年敗給麻生，之後兩度敗給安倍。

71歲的菅義偉在安倍2012年就任首相時即擔任官房長官至今，在自民黨內不屬於任何派系。不過，自民黨幹事長二階俊博率領的二階派率先表態支持菅義偉，自民黨內最大派閥、安倍所屬的細田派，與副首相麻生太郎的麻生派，皆決定支持菅義偉接班，加上石原派與無派閥議員集團支持，日本時事通信社分析，菅義偉在394票國會議員票中，已獲得264名國會議員支持，可說穩操勝算。

另兩個派閥岸田派和石破派，分別力挺宣布參選的自民黨政調會長岸田文雄，及自民黨前幹事長石破茂。

另外，上周透露考慮參選的防衛大臣河野太郎同日傍晚則表示，決定不參選，自民黨代理幹事長稻田朋美和前總務大臣野田聖子也不參選。

日本

延伸閱讀

賴怡忠／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲——八二八後的台美日變局

日議員7成挺菅義偉接班安倍 地方票動向受矚目

日本首相安倍辭職，台灣靠攏的美國陣營將少一位盟友？

日相選舉 投資人押寶菅義偉

相關新聞

自民黨總裁選舉時程定案 8日公告14日投開票

日本執政黨自民黨今天召開總裁（黨主席）選舉管理委員會，決定總裁選舉時程，將於8日公告，14日投開票後，正式選出日本首相安...

「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

日本首相安倍晉三上周宣布辭職後，輔佐他8年的內閣官房長官菅義偉儼然成為最可能接班人，已獲得日本執政黨自民黨內的前兩大派系支持，以及安倍默許，可望在本月16日自民黨內部選舉中出線，成為下一任自民黨總裁。

日自民黨魁3強爭霸 菅義偉勝算高

日本首相安倍晉三8月28日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨重要人士1日紛紛表態，前幹事長石破茂和現任政調會長岸田文雄宣布參選黨魁，呼聲甚高的內閣官房長官菅義偉預計2日宣布參選，將形成「三強爭霸」局面。日媒報導，自民黨內七大派系已有五派支持菅義偉，被認為穩操勝券。

日議員7成挺菅義偉接班安倍 地方票動向受矚目

決定日本首相安倍晉三接班人的自民黨總裁（黨主席）選舉，將由內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂與政調會長岸田文雄競逐...

日本首相安倍辭職，台灣靠攏的美國陣營將少一位盟友？

日本首相安倍晉三宣布辭職，在他任內改善的美日聯盟關係，並作為亞太地區的穩定力量，卸任後還會繼續維持嗎？

日相選舉 投資人押寶菅義偉

日本執政的自民黨為選出首相安倍晉三的繼任者，決定採用一套簡化的投票架構，可能有助於安倍得力副手、內閣官房長官菅義偉出線。...

補選沒黨員票 自民黨挨批走回密室政治

日本自民黨一日舉行總務會（類似台灣政黨的中常會），敲定黨主席補選省略地方黨員投票，挨批是走回頭路的密室政治。選出的黨魁將...

自民黨黨魁3強爭霸 菅義偉勝算高

日本首相安倍晉三上月廿八日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨重要人士一日紛紛表態，前幹事長石破茂和現任政調會長岸田文雄宣...

菅義偉獲黨內5派閥相挺 2日宣布參選自民黨總裁

日本首相安倍晉三表明辭意後，接班局勢從原先「雙雄對決」突然演變成「三強鼎立」，後來居上的內閣官房長官菅義偉，目前已知獲黨...

日自民黨前幹事長石破茂宣布參選黨魁 防衛相河野不選了

日本首相安倍晉三上月28日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨重要人士1日紛紛表態，前幹事長石破茂1日正式宣布參加黨魁選舉...

安倍辭首相 學者：日本避險往大陸靠一點的政策不會變

中興大學法學院院長蔡東杰今日表示，在中美競爭架構下，所有東亞國家都選擇避險政策，不過「美國如遠水，大陸如近火」，地緣政治...

學者：日在美中間避險為重 安倍請辭不影響政策

國策研究院今天舉辦座談會。與會學者分析，日本首相、執政黨自民黨黨魁安倍晉三雖請辭，但在美中競逐下，日本等東亞國家多以「避...

熱門新聞

泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

巴菲特為何買金礦股、投資日商社？說穿了只是這理由

遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

女子院子睡覺醒來後不適 竟從「喉嚨挖出蛇」嚇壞醫護

杜特蒂：將繼續跟遭美制裁陸企合作 菲律賓不是美附庸國

韋德齊訪台...陸揚言「付出深重代價」 德外長力挺捷克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。