日本首相安倍辭職，台灣靠攏的美國陣營將少一位盟友？

摘要 日本首相安倍晉三宣布辭職，在他任內改善的美日聯盟關係，並作為亞太地區的穩定力量，卸任後還會繼續維持嗎？

日、美、中、台的緊張平衡關係，會因為日本首相安倍晉三辭職，而起波瀾嗎？

8月28日，安倍晉三表明因健康因素，將在繼任人選出爐後，辭去首相職位。

近年，亞洲地區因為中美貿易戰，加上中國不斷有動作挑釁，緊張局勢一直加劇，而日本，一直施展著被夾在中美之間的平衡外交。

美日同盟於安倍任內改善，未來能持續嗎？

《CNN》報導，安倍是一個不折不扣的「多邊主義者」，向來尋求與有相同目標的國家，組成聯盟。在任期間，致力於維護和改善美日同盟關係。他在川普當選後毫不猶豫飛到紐約，成為後者當選後第一位會面的外國領導人。

就算川普退出旨在促進亞太區貿易自由化的跨太平洋夥伴關係協定（TPP），安倍仍保留與其餘11國的協議：改組成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），持續採取市場開放策略，但在此同時，安倍同意與川普政府合作，形成一個單獨的雙邊協議，避免日美的貿易摩擦。

根據《路透》，8月31日，安倍更致電川普，表示卸任後，美日聯盟仍會持續。雖然安倍盡可能的穩定美日關係，但面對中國時，他也盡量放軟身段。

安倍是亞洲區的穩定力量，下台後難避衝突

《CNN》分析，安倍作為日本在任時間最長的首相，是亞洲地區的穩定力量。

前美國總統國家安全事務助理博爾頓（John R. Bolton）28日投書《華盛頓郵報》稱安倍是「日本戰後最重要的領導人」。他稱，安倍面對兩個關鍵問題上的態度尤其重要：中國的長期威脅，以及北韓核武的短期威脅。

在中國問題上，雖然日本因為必須維繫美日同盟，卻又在經濟上與中國有緊密來往，讓安倍不得不走鋼索，在不必激怒中國的情況下，確保美日關係穩定。這點在6月中國通過港版國安法時，表現得很明顯，當時日本政府對北京在香港的行動表達擔憂，卻沒有與美英等國簽署聯合聲明，譴責中國。

在北韓問題上，安倍也堅持不懈地尋求消除其核武、生化武器的計畫。事實上，根據《華盛頓郵報》，在安倍任內，日本可說是採取了最強硬的防守姿態。2015年，他在日本推動通過極爭議的安保修法與改變憲法解釋，讓日本可以擁有集體自衛權，也就是讓自衛隊的海外活動範圍擴及全球，並在美國等盟友有難時可以伸出援手。

日本也發展了新的兩棲部隊，成為美國以外，擁有最多F-35戰鬥機的國家，近期，也在討論是否要購買可以先發制人的導彈。

但是，這段期間安倍一直努力促進日本、印度、澳洲和美國之間的合作，藉此牽制中國在區域內、外謀求霸權，讓「自由開放的印太區域」在他下台後，短期內也不至於全盤覆滅。

雖然，最近亞洲區域並不安穩，中國在東海和南海頻頻動作。例如幾天前，中國就朝向其爭議領土南海，發射四枚導彈，並還讓自家船隻駛入東京管轄的釣魚台附近水域，中日關係緊張。再加上中國對香港的鎮壓及對台灣的威脅，也令人擔心，未來幾年亞洲恐怕避不了重大衝突。

這讓安倍的繼任人選面臨更大挑戰。無論他的接班人是誰，都必須想出日本在世界舞台上的生存之道。《華盛頓郵報》指出，就算未來接班人可能是安倍的副手，但不能保證東京對北韓的堅定立場，和加入美國其他盟國的抗中立場將持續維持。

換言之，在台灣靠攏美國陣營的同時，在區域政治上，很可能得做好，未來少了日本這個強力盟友的準備。

（參考來源：CNN、Washington Post、Reuters）

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