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專家分析：無論誰接棒，日本新首相都壓力山大

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日本首相安倍晉三因為健康原因辭職，他的繼任者將面臨經濟、外交和安全等一系列難題。 歐新社
日本首相安倍晉三因為健康原因辭職，他的繼任者將面臨經濟、外交和安全等一系列難題。 歐新社

日本首相安倍晉三因為健康原因辭職，他的繼任者將面臨經濟、外交和安全等一系列難題。

據報道，自民黨將在9月14日選出安倍晉三的接班人。當選者將接任自民黨總裁，任期至2021年9月。由於自民黨在眾議院佔多數席位，新任黨首原則上將成為日本新任首相。

以下是新首相將面臨的主要難題。

新冠疫情與經濟復興

由於出口低迷和營業稅增加，安倍晉三的招牌政策--「安倍經濟學」振興計劃深陷困境。在新冠病毒爆發之前，問題就已經凸顯，足見要使日本經濟走出數十年的停滯期殊為不易。

批評人士說，安倍晉三的「第三支箭」 結構性改革--前兩支箭是大規模貨幣寬松和財政支出--由於人口快速老齡化和勞動力市場僵化而舉步維艱。

新冠疫情在日本未呈爆發之勢，但是感染病例持續上升，政府必須權衡疫情防控和經濟重啟。疫情造成日本自1980年記錄可比數據以來最大規模經濟衰退，國內生產總值增長降至十年來最低水平， 「安倍經濟學」的增長成果蕩然無存。公共債務龐大、政府財政短缺、決策者無力回天、銀行運轉別無選擇，無法實現2％的通脹目標。

日本還面臨人口出生率處於低谷、勞動力市場萎縮和全球女性賦權排名較低等難題。

日中關系與日韓關系

中國領導人習近平原定今年4月訪日，兩國關系可望藉此改變，但行程因為新冠病毒爆發而延後。隨後，由於中國對香港民眾抗議運動的打壓以及圍繞東中國海的主權爭端，一些自民黨成員反對邀請習近平訪日。同時，中國陷入與美國在人權、貿易和安全問題的沖突之中，華盛頓可能向東京施壓，要求它選邊站。盡管日本與美國一樣對中國感到擔憂，但是作為亞洲鄰國經濟聯系緊密，下屆日本領導人必須在國家安全和經濟發展之間取得平衡。

安倍晉三與美國總統特朗普建立了密切的聯系。無論誰贏得美國大選，日本新任領導人都將從頭再來。

美國作為日本的主要安全盟友，也不大可能放松對日本施壓，要求它共享防御負擔，為美軍駐日支付更多費用。

由於二戰時日本企業強征韓國勞工以及慰安婦問題爭端，日本與美國盟友韓國的關系十分緊張，戰火蔓延至安全和貿易領域。

安倍未竟的修憲大業

今年6月，日本叫停在秋田縣和山口縣部署美制陸基宙斯盾反導系統，重新審視其國家安全戰略。

自民黨一委員會希望政府考慮發展在敵方領土內反制導彈的軍事打擊能力。二戰後，日本新憲法規定日本永遠放棄戰爭和戰爭手段，因此這一提議引發爭議。該提議也可能會激怒中國和俄羅斯這兩個可能遭受提議中的新武器打擊的國家。

安倍晉三致力於一項歷史性的政策動議，希望通過法律修改和平憲法第9條，把自衛隊寫入憲法，並采取措施增強自主防衛或協助盟友反攻擊的力量。但他未能實現修改戰後由美國草擬的和平憲法的這一目標，新任領導人必須考慮如何接過這個燙手山芋。

2021年大選

安倍晉三的繼任者將領導自民黨迎戰2021年的日本大選，此次大選也有可能提前舉行。反對黨的支離破碎讓安倍得以領導自民黨在過去數次選舉中連連得勝，該黨也有機會贏得下次大選。但它能否保持近三分之二的眾議院議席是一個問題，將取決於疫情、經濟和新任領導人的形象。

如果自民黨表現不佳，可能又會選擇新的領導人，從而使日本重回安倍晉三掌權近8年之前像轉旋門一般更換首相的時代。

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日本 安倍晉三

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