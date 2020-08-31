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AIT電報解密：六項保證 始終是對台對中政策根本要素

評／任期最長首相終須一別 安倍晉三施政總體檢

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安倍晉三非首位因病請辭日本首相 歷來5名病重1人任內病逝

香港01 / 謝茜嘉
日本首相安倍晉三於周五（28日）在首相邸召開記者會，突然宣佈因宿疾潰爛性大腸炎復發而決定請辭。（路透）
日本首相安倍晉三於周五（28日）在首相邸召開記者會，突然宣佈因宿疾潰爛性大腸炎復發而決定請辭。（路透）

日本首相安倍晉三於周五（28日）在首相邸召開記者會，其間突然宣佈因宿疾潰爛性大腸炎復發而決定請辭，消息震驚全球。作為日本在位時間最長的首相，安倍並非首次請辭，早在他首1次上台執政期間，2007年就曾因病辭任首相，引發軒然大波。包括安倍在內，自日本實施憲法以來，先後已有5人因病請辭，其中1人更在任內病逝。

安倍晉三今次並非首次因病請辭，他於2006年首次登上首相之位，但執政僅1年後，於2007年便因宿疾潰爛性大腸炎而決定請辭。當時安倍因臨時交出政權遭外界抨擊，正因如此，他今次再度因同一病因請辭時，一再強調會等接任人選上任後才離開崗位。

日本自1947年起實施憲法，歷來已有5位首相因病辭任，除了安倍晉三，另外4名抱病日本首相包括石橋湛三、池田勇人、大平正芳及小淵惠三，其中大平正芳宣布解散國會後，他在競選期間因心肌梗塞病逝。

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文章授權轉載自《香港01》

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