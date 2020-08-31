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參戰！「令和大叔」菅義偉表態角逐日相

世界日報 / 編譯中心／綜合30日電

日本首相兼執政黨自民黨總裁安倍晉三已表明辭意，日本媒體報導，自民黨將在9月14日選出新任總裁，9月17日召集臨時國會選出新任首相，新總裁是當然的下任首相，「後安倍時期」新內閣預計也將在同日上路。手持「令和」年號字板、被稱為「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉，傳有意角逐自民黨總裁，能否同登首相大位備受關注。

安倍28日舉行記者會，表示因舊疾潰瘍性大腸炎復發決定請辭。日本時事通信社報導，自民黨幹部透露，已在協調9月17日召集臨時國會，並在參眾兩院進行「首相指名選舉」。

安倍請辭後首相出缺，依日本憲法規定，需在國會「指名」一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。

共同社說，在國會選出新首相前，自民黨預定在9月14日選出新任總裁。由於安倍這次是在任期中請辭，所以新總裁任期只會到安倍原先任期的2021年9月止。

共同社指出，消息人士30日透露，日本內閣官房長官菅義偉已決定參選自民黨總裁，他已向幹事長二階俊博告知此事。菅義偉與自民黨前幹事長石破茂、政調會長岸田文雄、防衛大臣河野太郎被視為新首相呼聲最高人選。

共同社29、30日的全國民調顯示，日本民眾34.3%支持石破茂出任首相，其後為菅義偉14.3%，防衛相河野太郎13.6%。

不過，由於安倍是突然請辭，自民黨為了盡快完成總裁補選，預料將在9月1日開會決定，援引黨章特例，不舉行耗時一個月的黨員、黨友大規模投票，而是由黨籍參眾議員和地方黨部代表選出新總裁。這表示約有四分之三的決定權掌握在黨籍參眾議員手中，對民調最高但未加入大型派閥的石破茂不利。

71歲的菅義偉在黨內沒有派系，但獲得安倍、二階支持，黨內幾個派系都有人推薦菅義偉，如果他出馬，將成為有希望勝出的候選人。路透指出，菅義偉若繼任首相，料將延續安倍近八年來以財政和貨幣政策提振經濟路線。

日本 安倍晉三

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