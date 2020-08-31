日相下一棒若太軟 恐難擋中國尋釁

日本在任最久的首相安倍晉三28日因健康問題宣布辭職。紐約時報報導，日本國內外都有人擔心，安倍的繼任者能否穩固掌權推動長期政策。在安倍2012年二度上台前，日本政壇一度極不穩定，六年間換了六個首相。

華府智庫外交關係委員會資深日本研究員希拉．史密斯表示：「即使在華府，你也會聽到這樣的聲音：『天啊，我們又要回到每年都在換日本首相的時代了嗎？』」

安倍過去八年間由於在任夠久，讓他有機會讓政策延續，推動和盟友間的貿易協議及安全夥伴關係。美國哥倫比亞大學政治學副教授彥谷貴子（音譯）表示：「安倍的一項優勢是，在各國總統及總理參加的國際會議上，他已是熟面孔。這意義重大。」

隨著美國大選即將來臨，日本新任領導人的一大任務是有技巧的處理和長期盟友美國的關係，而美國近期不斷從國際舞台的領導角色退縮。

華府智庫威爾遜中心東北亞副研究員後藤志保子表示，美國近來不願在太平洋扮演過去那樣的強勢角色，在安倍的治理下，日本「填補了美國留下的部分真空」，但她表示，不確定繼任者是否能承擔該地區多邊領導人的責任。

近年來，日本一直力求抗衡中國日益增加的侵犯行為。中國在東海和南海進行挑釁意味的海上活動，並實施港版國安法，對香港造成打擊。美國智庫蘭德公司分析師霍南表示，若安倍辭職引發政治動盪，「中國恐將利用這種不穩定局勢」。

他指出，如果下任首相被認為軟弱、沒有經驗且能力不強，「我們或許會看到中國以日本近來沒見過的姿態加強活動」。

分析師表示，他們希望下任日本首相能採取行動，解決和南韓因二次大戰朝鮮半島徵用工問題引發的緊張關係。澳洲國立大學國際關係講師蘿倫．理查森表示，日韓爭端持續愈久，隨著曠日廢時的官司和貿易戰繼續進行，「最後只會是中國和北韓因日韓聯盟衰微漁翁得利」。

理查森說，「日本和南韓都有意維持區域內自由主義秩序，而中國大力反對這種區域秩序」，在美國全力關注總統大選和新冠肺炎帶來的破壞，使區域內美國存在感衰微時，「日韓更不可能單獨反擊中國」。