自民黨「小圈圈」投票新日相惹議 日媒民調最看好河野太郎

日本首相也是自民黨黨魁的安倍晉三因舊疾復發辭職。日媒報導，自民黨為了盡快於9月15日完成黨主席補選，將援引黨章的特例，不舉行黨員、黨友的大規模投票，代表約有四分之三的決定權掌握在參眾兩院的黨籍議員手中，恐怕對民調最高但未加入大型派閥的石破茂不利。

因自民黨為日本現任執政黨，該黨總裁即日本首相選舉。「產經新聞」報導，自民黨年輕議員展開連署，呼籲進行黨員、黨友的投票，將於9月1日的黨總務會提出。發起人眾議員村井英樹說，要選出領導人，應聽取眾黨員的聲音。

日本原來的選舉制是地方黨員、黨友擁有394張票、黨籍議員有394票。若用特例，黨籍議員仍各有一張選票，47個都道府縣的地方支部則各分到三張票，也就是只有141張地方票，恐怕難以反映一般黨員的意向。

63歲的石破茂曾擔任自民黨幹事長，基層實力雄厚但在國會議員間人緣欠佳。 法新社

石破茂 政壇盟友不足

石破茂在2012年出馬參選時，民調領先安倍，並在地方票勝出，但在國會議員票敗北。俗稱石破派的「水月會」，不含石破本人只有19名參眾議員。石破陣營說當首相的人，應該經過包含黨員投票的主席選舉，光明正大勝出。

63歲的岸田文雄在2012年2017年擔任安倍的外務大臣，曾被安倍吹捧為潛在領導人，然而他在民調的支持率並不高。路透

岸田文雄 民調好感度不高

自民黨政務調查會長岸田文雄也是首相候選人之一。岸田上屆放棄參選轉而支持安倍，是安倍規畫中的接班人，並任安倍內閣的外務大臣；不過，幕僚認為他對外的說服能力太弱，一切照本宣科，並私下抱怨過「希望他不要只會看稿照念」。

此外，日媒指出，與副首相麻生太郎皆被視為本次選舉影武者的自民黨幹事長二階俊博，原本押寶岸田，近日似乎生變。日本民眾認為，讓領導力不足的岸田當首相，頂多是二階的魁儡而已。二階是著名的親中派。

菅義偉 延續政策安全牌

另一方面，內閣官房長官菅義偉在宣布新年號「令和」的記者會後，民間知名度大增，被年輕人喚做「令和歐吉桑」，與安倍的關係也有修復跡象。他是延續政策，保持執政優勢的安全牌。但也有人認為菅義偉當首相，政策將缺乏新意。

菅義偉不屬任何派閥，本人也再三否認要參選。菅義偉身邊的人認為他是在低調觀察，尋找時機。

河野太郎 傳代麻生出征

麻生太郎的意向也令人關注。安倍確定請辭後，屬於麻生派的防衛大臣河野太郎一度登上推特熱搜榜，在日本雅虎最新網路民調更獲得壓倒性支持，截至29日傍晚有近26萬人投票，河野以17萬多票，遙遙領先第2名、近4萬票的石破，菅義偉、副首相麻生太郎和岸田暫居3、4、5名。

麻生是安倍的盟友，理應支持岸田，但曾傳出麻生對身邊的人說岸田適合安逸的時代，不宜在亂世出馬。外界關心，麻生會不會挺自家的河野；但麻生派內認為，河野出參選為時過早。麻生則說自己不會投入補選。