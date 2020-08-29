快訊

不只台灣 美國國內也有禁用萊克多巴胺的聲音

侯友宜籲說明美豬美牛進口「時空環境」 總統府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

香港01 / 記者蕭予／報導
日本首相安倍晉三因健康狀況惡化，於28日請辭首相職位。 美聯社
日本首相安倍晉三因健康狀況惡化，於28日請辭首相職位。 美聯社

當坊間還在試圖描繪「後安倍時代」藍圖的時候，日本首相安倍晉三（Abe Shinzo）突然宣布辭職的消息，讓討論瞬間成為現實。他的繼任者會是誰？安倍的「政治遺產」將何去何從？日本的外交政策是否會因此發生巨大調整？這些都是安倍在記者會上鞠躬轉身之後，有待解答的問題。

從7月份以來，安倍身體狀況欠佳的消息屢屢被曝出，隨後被迅速壓下，日本內閣一直對外堅稱，首相去醫院只是例行體檢。現如今，安倍的突然辭職佐證了此前健康狀況惡化的傳聞。安倍很難在履行首相職責和治病兩方面做到絕對平衡，只能遺憾選擇辭職。

此外，到8月24日，他的連續在位任期已經創下最高紀錄。作為政治家，已經算是功成名就，對於安倍個人而言，在健康很難支撐的情況下，此時已經算得上是吿別過去的合適節點。

再者，從前景來看，任安倍再努力，也很難扭轉聲勢下跌的趨勢，他的支持率已經跌到了去年8月以來的最低點。日本國民對於病毒的控制等多個方面，不滿在擴大。在餘下一年的任期當中，失去的支持率很難再回到過去50%以上的水準。

不過，安倍在任期內取得了不錯成績，在經濟方面，安倍經濟學讓日本逐漸走出泡沫破裂以來的20年低迷期，國家財政收入增加一萬億日元；政治方面，順利運作天皇退位，天皇選擇主動退位在日本歷史上從未有過的，在安倍的運作下，實現了皇權的順利交接，這是安倍重要的政治遺產；外交方面，強化與美國的軍事同盟，也開啟了中日關係恢復正常的新階段。除此之外，安倍也留下了三大遺憾。

第一，未能在任期內完成修憲，正如安倍在宣布辭職的記者會上表示，他曾做過努力，但是始終沒法完成；第二，安倍從上任初期開始就一直尋求解決日本人被北韓綁架的問題，美國與北韓互動之後，安倍頻繁穿梭在中美韓之間，希望呼籲北韓釋放在北韓被綁架的日本人。不過隨著他的辭職，這個問題還將持續下去；第三，安倍多次與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面討論解決北方四島的爭端問題，雖然雙方都表達了願意妥善處理北方四島的問題，但「只聞樓梯響，不見其人」也成為了安倍在處理領土爭端的政治遺憾。

當下，各界普遍認為繼任者將會在日本前防衛大臣石破茂（Ishiba Shigeru，63歲）、前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida，63歲）、現任內閣官房長官菅義偉（Suga Yoshihide，71歲）三人中產生。其中石破茂呼聲較高，是一個穩健的政治家，岸田文雄得到安倍的支持，而菅義偉則是最能繼承安倍政策的人選，唯獨年歲較高，即便接棒也可能扮演「過渡政府」的角色。

當前中美關係處於嚴重對立，日本作為美國的同盟國，遭到了來自美國的巨大外交壓力。但可以看到，在打壓華為、TikTok等中國企業方面，日本並沒有完全走美國要求的道路，從這一點來看，可以發現，安倍和他的同僚基本都在努力維護中日關係，避免兩國關係遭到巨大傷害。所以，最終的方針不會發生巨大變化。

當然，最近日本國內也有要求對中國強硬的聲音，客觀來看，這些觀點予美國相比，要低調一些，目前還在可控的範圍，並沒有上升到兩國兩黨之間的對立交鋒。此外，中日兩國首腦互訪一年一度，日本新首相必然要延續這種良好的互動，再加上中日之間還有緊密的經濟合作關係，這些都構成兩國關係穩定的基礎。

日本首相安倍晉三因健康狀況惡化，於28日請辭首相職位。 美聯社
日本首相安倍晉三因健康狀況惡化，於28日請辭首相職位。 美聯社

延伸閱讀：

安倍晉三決定辭任首相 上月中健康開始惡化 拒評繼任人選

【安倍晉三辭職】韓俄德表遺憾 梅克爾稱與日本首相合作良好

文章授權轉載自《香港01》

日本 安倍晉三 北韓 普亭

相關新聞

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

當坊間還在試圖描繪「後安倍時代」藍圖的時候，日本首相安倍晉三（Abe Shinzo）突然宣布辭職的消息，讓討論瞬間成為現實。他的繼任者會是誰...

日本「奧運魔咒」再現？每逢主辦年就換首相

日本至今共主辦過3次夏季和冬季奧運，本來東京奧運應該在今年登場，這4次奧運登場的主辦年，日本首相都會換人，似乎成了日本另...

日本進入後安倍時期 解散眾院及在野整合成焦點

日本首相安倍晉三昨天以健康因素表達辭意，新任首相何時解散眾院進行大選，以及兩大在野黨合併後「在野整合」能否成功，都成為日...

盤點安倍接班人選 自民黨會打保守牌還是選政壇異類？

日本首相、自民黨黨魁的安倍晉三將卸下職務，日媒報導自民黨可能在9月15日補選黨主席，有幾個接班人選浮上檯面。配票關鍵還是握在自民黨幹事長二階俊博與副首相麻生太郎兩位影武者手中。

日本自民黨總裁選舉 年輕議員連署籲採黨員投票

日本首相安倍晉三昨天表達辭意，執政的自民黨正商議新任總裁選舉方式，可能採取不採計黨員投票方式，但目前傳出年輕議員已展開連...

對安倍辭職評價 大陸外交部表態了

大陸外交部網站今（29）日披露發言人趙立堅針對日本首相安倍晉三宣布辭職的答記者問。

誰接棒安倍？ 看懂自民黨總裁選舉與政情走向

日本首相安倍晉三昨天以健康因素表達請辭，為選出繼任黨魁，執政的自民黨內各派系已動作。日媒報導，自民黨總裁可能由「石破茂對...

安倍請辭能改善「韓日緊繃關係」？ 韓媒唱衰

日本首相安倍晉三今天宣布請辭，各國紛紛表達遺憾、感謝之情，安倍在任期間主導對南韓半導體業「精準打擊」，因此韓媒特別關注接任人選及其對韓日關係變化影響，但多數意見仍認為，韓日關係改善可能性不高。

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

日本首相安倍晉三28日宣布，須長期治療困擾已久的潰瘍性大腸炎，表明將會辭職，極可能無緣在任內目睹東京奧運開幕。 第二次東京奧運乃安倍振興日本的藍圖中重要一環，從申辦、宣傳到籌備都積極參與。只可惜

安倍下台首相誰出線？ 謝金河：日本重新定位重要時刻

日本首相安倍晉三昨天以健康因素請辭。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，安倍挺不住大腸舊疾的折騰，終於卸下首相職務，東京股市...

敗給新冠肺炎 安倍寄望的歷史定位功敗垂成

日本首相安倍晉三宣布請辭，他為任期未完中途下台向全國人民道歉，並點名北韓人質問題、日俄和平條約、修憲工程三項未竟之功，是他最大遺憾。安倍是日本史上任期最長、連續在任天數最長的首相，這三項任務是他企圖為自己寫下的歷史定位，可惜最後竟功敗垂成。

安倍經濟學 再面臨檢驗

日本首相安倍晉三28日突然因健康因素宣布請辭，在日本政壇投下震撼彈，也引發外界憂心這位「安倍經濟學」的擘畫者離任後，日本...

熱門新聞

日婦失蹤26年成懸案 書櫃後發現一張嚇人字條

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

美軍黑鷹直升機訓練時墜毀！釀2死3傷

Facebook跨海招募資深軟體工程師 最高年薪台幣3900萬

安倍下台首相誰出線？ 謝金河：日本重新定位重要時刻

16歲少女被要求照顧美洲獅 遭狂咬手臂奮力搏鬥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。