安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

當坊間還在試圖描繪「後安倍時代」藍圖的時候，日本首相安倍晉三（Abe Shinzo）突然宣布辭職的消息，讓討論瞬間成為現實。他的繼任者會是誰？安倍的「政治遺產」將何去何從？日本的外交政策是否會因此發生巨大調整？這些都是安倍在記者會上鞠躬轉身之後，有待解答的問題。

從7月份以來，安倍身體狀況欠佳的消息屢屢被曝出，隨後被迅速壓下，日本內閣一直對外堅稱，首相去醫院只是例行體檢。現如今，安倍的突然辭職佐證了此前健康狀況惡化的傳聞。安倍很難在履行首相職責和治病兩方面做到絕對平衡，只能遺憾選擇辭職。

此外，到8月24日，他的連續在位任期已經創下最高紀錄。作為政治家，已經算是功成名就，對於安倍個人而言，在健康很難支撐的情況下，此時已經算得上是吿別過去的合適節點。

再者，從前景來看，任安倍再努力，也很難扭轉聲勢下跌的趨勢，他的支持率已經跌到了去年8月以來的最低點。日本國民對於病毒的控制等多個方面，不滿在擴大。在餘下一年的任期當中，失去的支持率很難再回到過去50%以上的水準。

不過，安倍在任期內取得了不錯成績，在經濟方面，安倍經濟學讓日本逐漸走出泡沫破裂以來的20年低迷期，國家財政收入增加一萬億日元；政治方面，順利運作天皇退位，天皇選擇主動退位在日本歷史上從未有過的，在安倍的運作下，實現了皇權的順利交接，這是安倍重要的政治遺產；外交方面，強化與美國的軍事同盟，也開啟了中日關係恢復正常的新階段。除此之外，安倍也留下了三大遺憾。

第一，未能在任期內完成修憲，正如安倍在宣布辭職的記者會上表示，他曾做過努力，但是始終沒法完成；第二，安倍從上任初期開始就一直尋求解決日本人被北韓綁架的問題，美國與北韓互動之後，安倍頻繁穿梭在中美韓之間，希望呼籲北韓釋放在北韓被綁架的日本人。不過隨著他的辭職，這個問題還將持續下去；第三，安倍多次與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面討論解決北方四島的爭端問題，雖然雙方都表達了願意妥善處理北方四島的問題，但「只聞樓梯響，不見其人」也成為了安倍在處理領土爭端的政治遺憾。

當下，各界普遍認為繼任者將會在日本前防衛大臣石破茂（Ishiba Shigeru，63歲）、前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida，63歲）、現任內閣官房長官菅義偉（Suga Yoshihide，71歲）三人中產生。其中石破茂呼聲較高，是一個穩健的政治家，岸田文雄得到安倍的支持，而菅義偉則是最能繼承安倍政策的人選，唯獨年歲較高，即便接棒也可能扮演「過渡政府」的角色。

當前中美關係處於嚴重對立，日本作為美國的同盟國，遭到了來自美國的巨大外交壓力。但可以看到，在打壓華為、TikTok等中國企業方面，日本並沒有完全走美國要求的道路，從這一點來看，可以發現，安倍和他的同僚基本都在努力維護中日關係，避免兩國關係遭到巨大傷害。所以，最終的方針不會發生巨大變化。

當然，最近日本國內也有要求對中國強硬的聲音，客觀來看，這些觀點予美國相比，要低調一些，目前還在可控的範圍，並沒有上升到兩國兩黨之間的對立交鋒。此外，中日兩國首腦互訪一年一度，日本新首相必然要延續這種良好的互動，再加上中日之間還有緊密的經濟合作關係，這些都構成兩國關係穩定的基礎。

日本首相安倍晉三因健康狀況惡化，於28日請辭首相職位。 美聯社

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文章授權轉載自《香港01》