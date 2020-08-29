快訊

日職／張奕先發登板 首局連飆兩K賞羅德三上三下

館長遭槍擊後第一夜 林口長庚醫師鬆口傷勢狀況

安倍請辭能改善「韓日緊繃關係」？ 韓媒唱衰

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電
日本媒體搶發安倍宣布請辭的號外。Getty Images
日本媒體搶發安倍宣布請辭的號外。Getty Images

日本首相安倍晉三今天宣布請辭，各國紛紛表達遺憾、感謝之情，安倍在任期間主導對南韓半導體業「精準打擊」，因此韓媒特別關注接任人選及其對韓日關係變化影響，但多數意見仍認為，韓日關係改善可能性不高。

安倍晉三請辭首相後，英國首相強生讚揚安倍過往政績，並感謝他對英日關係的付出；俄羅斯、德國與南韓表示遺憾。南韓政府說，安倍在雙邊關係上扮演重要角色，突然請辭令人遺憾。總統府青瓦台發言人姜碩發布聲明表示，韓方將與日本新任領導人和內閣繼續合作，以進一步改善兩國關係。

韓聯社報導，安倍就前徵用工等韓日雙方糾結多年的問題，對南韓採取強硬態度，也有人批評他是為配合日本「仇韓」氛圍，藉由打擊南韓來爭取支持度。

如今安倍提前請辭，外界猜測，可能是日韓緊繃局勢獲得喘息的機會。較樂觀的分析指出，繼任者可能重新檢討外交政策，對日本鄰近國家採取友好態度。不過，外界大多認為，日本執政黨「自民黨」長期以來一黨獨大，加上日本社會對南韓整體觀感負面，兩國關係出現積極進展可能性並不大。

中國不做評論

此外，對於安倍請辭，中國外交部發言人趙立堅在記者會上指，這是日本內部事務，中方不作評論。他說，中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係不斷改善發展。

日本 安倍晉三

延伸閱讀

安倍離任首相前 將與川普等元首電話會談

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

安倍下台首相誰出線？ 謝金河：日本重新定位重要時刻

安倍接班人選...五官員熱門

相關新聞

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

日本首相安倍晉三28日宣布，須長期治療困擾已久的潰瘍性大腸炎，表明將會辭職，極可能無緣在任內目睹東京奧運開幕。 第二次東京奧運乃安倍振興日本的藍圖中重要一環，從申辦、宣傳到籌備都積極參與。只可惜

安倍下台首相誰出線？ 謝金河：日本重新定位重要時刻

日本首相安倍晉三昨天以健康因素請辭。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，安倍挺不住大腸舊疾的折騰，終於卸下首相職務，東京股市...

安倍請辭能改善「韓日緊繃關係」？ 韓媒唱衰

日本首相安倍晉三今天宣布請辭，各國紛紛表達遺憾、感謝之情，安倍在任期間主導對南韓半導體業「精準打擊」，因此韓媒特別關注接任人選及其對韓日關係變化影響，但多數意見仍認為，韓日關係改善可能性不高。

敗給新冠肺炎 安倍寄望的歷史定位功敗垂成

日本首相安倍晉三宣布請辭，他為任期未完中途下台向全國人民道歉，並點名北韓人質問題、日俄和平條約、修憲工程三項未竟之功，是他最大遺憾。安倍是日本史上任期最長、連續在任天數最長的首相，這三項任務是他企圖為自己寫下的歷史定位，可惜最後竟功敗垂成。

安倍經濟學 再面臨檢驗

日本首相安倍晉三28日突然因健康因素宣布請辭，在日本政壇投下震撼彈，也引發外界憂心這位「安倍經濟學」的擘畫者離任後，日本...

安倍接班人選...五官員熱門

日本憲政史上在任最長的首相安倍晉三28日請辭，也宣告日本政壇的「首相卡位戰」開打，根據彭博資訊，目前安倍的熱門接班人選有...

安倍辭日相 三箭添變數

日本首相安倍晉三28日以身體健康惡化為由，正式宣布辭職，也為日本歷來最長的首相任期劃上句點，引發政壇不確定性，日圓匯價2...

敗給新冠肺炎 安倍3未竟之功

日本首相安倍晉三宣布請辭，他為任期未完中途下台向全國人民道歉，並點名北韓人質問題、日俄和平條約、修憲工程三項未竟之功，是...

潰瘍性大腸炎 安倍兩度辭相禍首

日本首相安倍晉三宣布因病請辭，這是安倍第二次未能做完任期，兩次請辭都因為潰瘍性大腸炎。

舊疾復發 日相安倍「請辭待命」

日本首相安倍晉三廿八日舉行記者會，宣布因舊疾復發請辭，並為任期未完請辭，向全國人民致歉。安倍表示，不會任命代理人選，將做...

執政最久日相 安倍晉三經濟外交有成卻遇疫病

日本憲政史上執政最久的首相安倍晉三因宿疾復發今天請辭。他任上「安倍經濟學」、「俯瞰地球儀」外交等有成果，但受到新型冠狀病...

批評者觀點：安倍下台可能讓日本經濟再度偉大

別為日本首相安倍晉三下台而哭泣！現居東京的亞洲經濟評論家皮塞克（William Pesek）認為，改革雷聲大雨點小的安倍...

熱門新聞

避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

泰版甄嬛傳續集！「廢妃」詩妮娜傳將出獄飛德國陪泰王

日相安倍正式請辭 日圓漲勢擴大

安倍請辭後...日本下任首相五大熱門人選 美媒盤點後這樣說

日相安倍晉三打算辭職！日股聞聲重挫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。