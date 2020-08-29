安倍請辭能改善「韓日緊繃關係」？ 韓媒唱衰

日本首相安倍晉三今天宣布請辭，各國紛紛表達遺憾、感謝之情，安倍在任期間主導對南韓半導體業「精準打擊」，因此韓媒特別關注接任人選及其對韓日關係變化影響，但多數意見仍認為，韓日關係改善可能性不高。

安倍晉三請辭首相後，英國首相強生讚揚安倍過往政績，並感謝他對英日關係的付出；俄羅斯、德國與南韓表示遺憾。南韓政府說，安倍在雙邊關係上扮演重要角色，突然請辭令人遺憾。總統府青瓦台發言人姜碩發布聲明表示，韓方將與日本新任領導人和內閣繼續合作，以進一步改善兩國關係。

韓聯社報導，安倍就前徵用工等韓日雙方糾結多年的問題，對南韓採取強硬態度，也有人批評他是為配合日本「仇韓」氛圍，藉由打擊南韓來爭取支持度。

如今安倍提前請辭，外界猜測，可能是日韓緊繃局勢獲得喘息的機會。較樂觀的分析指出，繼任者可能重新檢討外交政策，對日本鄰近國家採取友好態度。不過，外界大多認為，日本執政黨「自民黨」長期以來一黨獨大，加上日本社會對南韓整體觀感負面，兩國關係出現積極進展可能性並不大。

中國不做評論

此外，對於安倍請辭，中國外交部發言人趙立堅在記者會上指，這是日本內部事務，中方不作評論。他說，中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係不斷改善發展。