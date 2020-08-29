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安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

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安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

香港01 / 何偉畧
日本首相安倍。路透
日本首相安倍。路透

日本首相安倍晉三28日宣布，須長期治療困擾已久的潰瘍性大腸炎，表明將會辭職，極可能無緣在任內目睹東京奧運開幕。

第二次東京奧運乃安倍振興日本的藍圖中重要一環，從申辦、宣傳到籌備都積極參與。只可惜新冠肺炎疫情久久不回落，令他重演外公的命運。

安倍在2012年9月26日第二次登上首相，任內積極改革，以求振興經濟。原定今夏舉行的東京奧運，在2011年5月由國際奧委會邀請各地提交申辦意向，當時日本剛剛遭受「311」大地震重擊，期望藉着申辦，重新上路。

安倍上任後，從前任首相、民主黨籍野田佳彥的內閣手上接過申辦奧運的工作，繼續大力推動。2013年9月7日，他隨日本奧委會親赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，在最終申辦介紹上親自演說，以英文解構申辦奧運的理念，當晚日本獲得主辦權。

日本首相安倍晉三化身電玩人物超級瑪莉歐驚喜出現在里約閉幕式會場。法新社
日本首相安倍晉三化身電玩人物超級瑪莉歐驚喜出現在里約閉幕式會場。法新社

接下來，日本大興土木，密鑼緊鼓，不僅為了再辦東奧時展現日本全新一面，亦為了未來而改造。奧運留下全新場館，還有陸續啟用的運輸系統等。安倍主政的內閣參選推動建設，他更粉墨登場。2016年里約奧運閉幕禮上播出的宣傳片，把東京的景致與運動員共冶一爐，最後卻是安倍因為「趕時間」，變身Super Mario，從綠色水管直通里約奧運會場。從水管冒出，脫下紅帽，一副「日本之顏」的模樣。

科幻而吸引的畫面，4年後的奧運令人急不及待。一輪破舊立新，東京煥然一新，如火如荼準備本年7月「開騷」。安倍的奧運夢毀於一場席捲全球的疫症，主辦單位面對健康等問題，曾考慮延期兩年，但安倍一錘定音，於3月親自宣布延後一年。

日本首相安倍晉三化身電玩人物超級瑪莉歐驚喜出現在里約閉幕式會場。路透社
日本首相安倍晉三化身電玩人物超級瑪莉歐驚喜出現在里約閉幕式會場。路透社

截至周一（24日），安倍第二次拜相任期的第2799天，打破日本首相連續在任時期紀錄。豈料來到2803天，他宣布將會辭職。由於其本屆任期原定至明年9月，既然去意已決，估計執政自民黨內各派系會盡快協商，物色人選接替安倍，以備在適當時機舉行大選。安倍行將離任，日本奧委會及東奧組委同樣措手不及。而日本奧委會長山下泰裕表示可惜，稱未能估計對奧運的影響，「不過這是全國的計劃，事情不會影響基本方針，但現在難以斷言有沒有影響」。

安倍難望以首相身分，見證第二次東奧開幕，甚至在開幕禮參一腳。安倍的外公亦然，1959年在任時見證二戰後東京獲得1964奧運主辦權，翌年卻因為處理美日安保條約修訂事宜，觸發「安保鬥爭」，最終下台。

延伸閱讀：

安倍晉三施政回顧　疫情抹走安倍經濟學成果　修憲願望未了

安倍晉三宣布辭職　日本如何選出下任首相？

文章授權轉載自《香港01》

日本 安倍晉三

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