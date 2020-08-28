安倍晉三請辭！日本經濟、政治、外交充滿變數 繼任者如何開創新局

8月28日對日本是混亂的一天，當天上午NHK等日媒突然報道首相安倍晉三將宣布辭職的新聞，到了下午，安倍又據報在自民黨幹部會議上確認了其辭職的動向。到了東京時間17時，安倍終於在記者會上正式表示,因宿疾潰瘍性結腸炎復發，難以繼續履行首相職務，在日本對抗新冠疫情的之際，他選擇了「辭職而不添麻煩的時機」，做出這個決定。

儘管按自民黨黨務安排，安倍將在任命新首相前繼續任職，以幹事長二階俊博為首的一批政要將暫時維持安倍內閣運作到9月中旬，但無論如何，日本明治維新以來在任最長的首相，終於即將結束。對外界來說，安倍辭職的誘因直接明瞭。除去安倍本人自學生時代至今的頑疾，即潰瘍性結腸炎症狀惡化外，日本當下的內外政治經濟情勢也極不樂觀。內外交困之下，外部因素迫使其急流勇退的可能性就極為突出。

首先，2020年的日本新冠疫情徹底擊碎了安倍當局借東京奧運會「景氣」扭轉經濟的可能，而不徹底的封城、防疫措施以及經濟壓力又帶來了第二輪疫情，日本直到3月25日前，仍對按期舉行2020年東京奧運會抱有希望。安倍當局從2月上旬開始，一直宣布東京奧運會「不會被疫情影響」；到2月下旬，日方還拒絕國際奧委會建議，強調東京奧運會「不會推遲或者取消」；3月中旬時，安倍仍堅持強調「奧運會不會縮小規模」。

但日本疫情的現狀以及全球疫情的爆發，最終迫使東京方面在3月25日宣布奧運延期，東京也在4月7日至5月25日實行了約一個半月的「緊急狀態」。可是在解除「緊急狀態」後，日本單日新增確診病例又從7月起逐步攀升，其患者總數從7月7日的突破2萬人飆升至8月28日時的6.5萬人。奧運會延期直接損失超過60億美元，有日本經濟學家指出，如東京封城1個月，日本會減少2.5兆日元（約合261.3億美元）的個人消費。以2019年的國民生產總值（GDP）來計算，則相當於減少了0.4%。

英國巴克萊（Barclays）銀行和日本政府也都確認了有關日本經濟的不利消息。前者在一份長約20頁的報吿中指出，在疫情的影響下，日本的復甦期有可能會因此推遲，後者公布的數據顯示，在2019年第四季度，日本國內生產總值（GDP）便已按年萎縮6.3%，創2014年二季度以來最大降幅，遠大於市場預期。到了2020年，日本GDP第一季度增速為-3.4%，第二季度為-7.8%，已經正式步入衰退。即便安倍當局在5月25日解除封閉，並在7月22日後冒險推出「GoTo」等一系列旅遊、購物補貼，也是難改整體趨勢。

再者，日本方面可能還遭遇來自美國佈置中程導彈的壓力。資料顯示，在美國2019年8月2日宣布正式退出《中導條約》後，美國防長埃斯珀（Mark Esper）就向記者表示，稱「要將新研發的陸基中程導彈部署在亞洲地區」，但其拒絕透露部署時間和地點。由於澳洲總理否認收到了美方的類似提議，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也在2019年8月明確表示，不會允許美國在菲律賓部署中程導彈或核武器，加之韓國國防部也稱「韓國不計劃在其領土內部署美國的中程導彈」，這使得態度曖昧的日本難以推辭。

到2020年8月，美國總統軍控問題特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）還在接受採訪時專門強調，稱美國正在研發中的陸基中程彈道導彈「是日本等盟友未來所期望且必要的防衛能力」，而日本將成為考慮部署的地點。考慮到日本政府內部甚至也有探討將「對敵基地攻擊能力」納入到「專守防衛」基本方針的做法，從而為部署中導「開綠燈」，這對於試圖平衡亞太關係的安倍來說，無疑更是一大打擊。

面臨這一系列待解問題，安倍的離任無疑令人感慨，本應繼續帶領日本渡過現下困境，撐到2021年再按規章卸任的他，如今因健康問題而提前離任，難免予人以大業未竟的扼腕之感。近幾年安倍的轉變是顯而易見，相較於第一任期及第二任期初期的表現，他已然成為一位成熟穩重的領導人，對得起其本人時常用以自詡的「君子豹變」。

經濟領域方面，雖然安倍經濟學的「三支箭」談不上成功，關乎日本經濟結構改革的「第三支箭」遲遲未能射出，但針對日本的實際情況來說，它的成效只能說是「可以更好」，絕對稱不上失敗。

在外交領域，安倍也找到了自洽的一套方法，在美國對半島事務興致寡淡，韓國又對2016年簽署的日韓《軍事情報保護協定》等盟約心懷怨懟之際，東京在東北亞變局中已嘗試過建立新的平衡，進而在2019年的「日韓貿易戰」後以更為自信的姿態展示自己的實力。在中美的時代大博弈之下，日本也一直艱難但微妙地保持着其獨立而務實的一面。

應該說當世界處於百年未有的大變革，日本正面臨着經濟、外交等一系列關鍵挑戰，此時尤其需要穩健政治家的領導。而安倍在歷練多年後，始成為一名成熟的政治家，也確實在過去兩三年展現出不俗的領導力，只是這也令得他身體狀況一再惡化，乃至予人以「鞠躬盡瘁」之感。

早在2019年11月，安倍便已成為日本在任時間最長的首相，就在剛過去的8月24日，他也成為了「連續在任時間最長的首相」，或許對安倍而言，雖有不，至少他也在日本政治上留下象徵性角色，這種結果多少是可以接受。

然而，突兀的離任卻造就了接班人的問題，安倍目前最大的危機仍然還是「絕後」，雖然安倍坐擁日本第一大黨自民黨，不用擔心人才儲備問題。此外，安倍也加強了黨務和宣傳領域的建設。這一系列手段讓安倍在自民黨內佔據了足夠的主動權，但其嫡系團體的晦暗不明使之缺少具備強力意志的繼承者。

安倍本人自上台之後就不止一次選定其嫡系團體的人選，這一團體也就是2017年5月後日本媒體經常談及的「新・安倍派四天王」，但直到今天，「新・安倍派四天王」在自民黨內仍只是個模糊的統稱，其中的現任文部科學大臣萩生田光一、新冠政策大臣西村康稔、前首相輔佐官柴山昌彥等人中，只有西村暗示過擔任首相的意欲。

此外諸如岸田文雄、石破茂、菅義偉、河野太郎這些黨內巨頭，又將採取怎樣的行動？黨內的「大管家」二階俊博，又要做怎樣的調停與安排？東京方面對2021年後的人事安排或許有預備，但提前到2020年就要手忙腳亂。

在新冠疫情與國際政治經濟局勢不斷惡化的當下，歐盟、中國、日本各方與美國的攻防也在繼續，對安倍來說，疫情、經濟和美國的壓力讓他倍感壓力，甚至因此急流勇退，這是可以理解的。但日本在美國的壓力面前能單獨支撐多久？安倍已經頂不住當前的壓力，但他的繼承者又能如何？這也許就是個考驗東京和自民黨的嚴峻問題了。

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文章授權轉載自《香港01》