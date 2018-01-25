雙人冰舞／貝克和哈薇耶珂攜手 終結4年金牌荒

2018-01-25 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



貝克（右）和哈薇耶珂在冰舞摘金。記者 侯永全／攝影 分享 facebook

美國花式滑冰選手貝克和夥伴哈薇耶珂，今日在2018年ISU四大洲花式滑冰錦標賽冰舞長曲拿下105.21分，總計以174.29摘金，奪下轉成人組後的第一金，未來期盼能繼續努力，朝2022年北京冬奧邁進。

貝克表示，很高興表現不錯，這是他們轉成人組後第一面金牌，是很棒的經驗，希望未來能有很多這樣的經驗。

24歲的貝克和21歲的哈薇耶珂，曾攜手在2014年世界青年錦標賽冰舞奪金，但前次在2014-15年參加四大洲花式滑冰錦標賽，以第五名收場，無緣獎牌；如今日兩人生涯第二度參加四大洲花式滑冰錦標賽，一舉奪金。

相隔4年再度登上大賽頒獎台的最高峰，看著自己國家的國旗緩緩升起，兩人情緒非常激動。哈薇耶珂表示，很感動，因為自從升上成人的比賽後，競爭強度更高，因此曾陷入一段金牌荒，相隔很久才又再度嘗到金牌的滋味。

冰舞世界排名23的貝克／哈薇耶珂，雖在四大洲花式滑冰錦標賽奪金，但由於國內競爭激烈，因此未取得今年平昌冬奧的參賽資格，但會繼續努力。

哈薇耶珂表示，美國有很多很強的冰舞組合，競爭激烈，而她們距離頂尖選手還有段差距，未來會繼續努力訓練，希望四年後能去北京冬奧。