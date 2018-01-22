顧兄姊…阿珠不敢婚 忙得像陀螺

五十六歲的「阿珠」，父親九十六歲，智能障礙的長姊也六十六歲，還有一個多重障礙的哥哥需要照顧，照顧重擔全落在阿珠一人身上。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

五十六歲的「阿珠」氣質不俗，但母親臥病多年，幾年前撒手離世，父親年邁、哥哥及長姊是多重障礙，無法自理生活，為照顧家人，她至今未婚，每天像陀螺似繞著家人轉。

哥哥有疾 天天得幫他洗澡

提起「阿珠」際遇，村幹事心疼又惋惜，阿珠的長姊已六十六歲，因智能障礙沒有工作能力，雖曾有過婚姻，但九二一地震後，就被夫家趕回雲林老家。

阿珠哥哥是多重障礙，至今還要阿珠幫他洗澡；九十六歲的老父親身體狀況差，一家四口的照護重擔全壓在阿珠身上，根本無法外出工作，家計除了身障補助，就只能靠她偶爾拾荒貼補。

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老父年邁 姊姊失婚來投靠

走進阿珠家中，唯一的熱水器早已壞掉，天冷只能燒些柴火，才有熱水洗澡。這幾天趁著冬陽，阿珠將父親棉被拿出來曬曬，出門賣回收物前，她先煮好飯、蒸蛋，再三囑咐長姊中午別忘了盛給父親吃。

這幾年有許多民代、慈善團體想伸援，她總婉拒，認為照顧家人是自己的責任與義務，資源留給其他更需要的人。但阿珠已上了年紀，照顧兄姊及父親漸感吃力。為照顧家人，阿珠沒有出嫁，也沒有自己的生活，但她不曾埋怨，心裡念著、掛記著的都是家人。

誰來接棒 未來心痛又茫然

看著年邁父親，還有逐漸老去的兄姊與自己，阿珠最放心不下的就是家人；對於未來，她一片茫然，只擔心萬一沒體力照顧，或是自己比他們先倒下來，該怎麼辦才好。

阿珠的兄姊多年來都由她一手照料，哥哥得穿著短褲才有辦法自己小便，遇陌生人會緊張；姊姊喜歡在庭院走來走去，爸爸牙口不好，只能吃軟爛的食物。阿珠說，這些細節，只有她最清楚，換其他人接手，她不放心，長期依賴她的兄姊恐也無法接受。

阿珠說，有人勸她不要這麼辛苦，把家人送到專業機構照顧，但錢從哪裡來？她自己照顧兄姊，都覺得吃力、疲憊，更何況是沒有血緣的外人？偶爾聽聞在機構發生的虐待事件，更讓她放心不下，對未來她只期待「讓我比兄姊活得久」。

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