美政府即將終止停擺 彭斯表歡迎

2018-01-23 04:26 中央社 耶路撒冷22日綜合外電報導



美國副總統彭斯（Mike Pence）今天對國會參議院決議終止辯論以針對聯邦政府短期支出案進行表決的消息，表示歡迎。這個結果可望使停擺3天的聯邦政府恢復運轉到2月8日。

現正訪問以色列的彭斯在與以國總理尼坦雅胡共進晚宴之前，對記者發表聲明說，「我們樂見這個消息，即多虧川普總統以及參、眾兩院共和黨籍議員採取堅定立場，聯邦政府停擺即將終止」。