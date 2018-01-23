美參院達共識 政府停擺僵局有解

2018-01-23 04:11 中央社 華盛頓22日專電



美國政府停擺進入第3天，美國參議院今天中午達成共識，將通過臨時預算撥款方案，讓聯邦政府得以暫時繼續運作至2月8日。

在共和黨承諾將盡快就延長俗稱為「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）達成協議後，民主黨參議員同意支持臨時預算法案。

美國參議院今年中午再度集會，以81票贊成、18票反對，通過停止辯論。儘管參眾兩院稍後還要針對臨時預算案進行投票，但預料會順利通過，結束從19日午夜開始至今的政府停擺困境，讓聯邦政府得以繼續運作到2月8日。

儘管聯邦政府停擺困境暫解，但民主黨與共和黨在追夢者計畫上的立場相左，若是無法在未來3周內取得共識，民主黨議員已經揚言不排除再度杯葛預算案，美國聯邦政府仍可能面臨關門局面。

DACA是前美國總統歐巴馬在2012年6月時簽署的總統命令，目的是提供孩童時期非法抵達美國的移民穩定未來，並讓他們留下來追求夢想。法案適用於2012年6月15日前未滿31歲、且自2007年來持續居住於美國境內的移民。

不過，美國總統川普認為，DACA保護的是違反美國法律的人，對合法移民來說不公平，並侵犯國會制定移民法的權力。

川普政府於去年9月5日宣布終止追夢人計畫，並給予國會6個月時間、亦即今年3月5日前研擬對策。