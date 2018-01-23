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打破僵局 美聯邦政府可望重開門

2018-01-23 04:11中央社 華盛頓21日專電

美國參議院今天中午展開投票，在國會兩黨各退一步下、就通過聯邦政府短期開支方案達成共識，美國政府關門進入第3天、逾60小時後，可望重新開門。

參院下午就終止針對短期政府開支方案的冗長辯論程序「費力把事拖」（Filibuster）投票，國會共和黨人經歷整個週末與民主黨協商後，總算得到終止「費力把事拖」所需的3/5參院席次、絕對多數同意的60票，最後以81票同意、18票反對，結束辯論，讓法案可以進入投票程序，邁向讓政府恢復運轉。

不過，這次通過的短期方案，也僅保證聯邦政府有資金維持運作至2月8日，民主黨人說，同意讓政府重啟運作，是因為相信參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）保證，共和黨承諾，最遲2月8日會推動處理無證移民相關法案，不再拖延。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在終止辯論的投票前仍指責，政府停擺進入第3天，美國總統川普「要負全責」，這是「川普關門」。

他還不忘調侃，川普號稱「了不起的交易者」，但整個週末卻像個沒事的人一樣「在場邊觀戰」，是麥康奈展現誠意，和他不斷討論妥協方案，民主黨才願意合作。

在共和黨完全執政、川普就職滿週年前夕，美國聯邦政府又經歷關門，白宮及川普都指責，這是民主黨人要負責的「舒默關門」。

經歷60多個小時、聯邦政府短暫停擺後，聯邦政府重啟，也讓川普原訂1月30日首赴國會進行國情咨文報告，應能順利進行。

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