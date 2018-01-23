美政府關門第3天 參院表決中

2018-01-23 02:43 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國政府關門進入第3天，數十萬聯邦政府雇員今天被迫開始放無薪假，等待參議院預定美東中午12時表決臨時撥款法案。美聯社 分享 facebook

美國聯邦參議院未能在本周工作日開始前達成協議，導致美國政府關門進入第3天，數十萬聯邦政府雇員今天被迫開始放無薪假，等待參議院預定美東中午12時表決臨時撥款法案。

法新社報導，儘管執政共和黨和在野民主黨的參議院領袖皆表示，週末舉行的特殊院會協商有所進展，但他們仍將法案投票時間從美東22日凌晨1時延後至22日中午12時。關鍵爭議點在移民議題。

(影音來源：ABC News)

在美國政府關門期間，只有最基本聯邦政府服務和軍事活動維持正常，但連現役軍隊也無薪做白工，知名景點如紐約市的自由女神像已受影響，昨天開始關閉。

英國廣播公司（BBC）報導，今天美國聯邦政府住房、環境、教育和商務等部門的雇員，大多數被迫放無薪假；財政、衛生、國防和運輸等部的雇員，則有半數放無薪假。簽證和護照的辦理恐受到延誤。

至於維持運作的聯邦政府單位，只涵蓋保護「生命和人類財產」的最基本服務，包括國家安全、郵政、航管、部分醫療服務、災難協助、監獄、稅務和發電。

這是1990年以來美國聯邦政府第5度關門，也是首度在同一政黨掌握白宮和參眾兩院時仍出現政府關門局面。

美國政府上回關門發生在2013年，維持了16天。當時超過80萬名雇員被迫留職停薪，白宮管理及預算局（OMB）並表示，這造成聯邦政府損失價值20億美元的生產力，同時「對於（美國）經濟構成重大負面影響」。

受到這回關門影響的50歲美國聯邦政府雇員裘爾（Noelle Joll）表示：「我們什麼都不能做，只能觀望等待，這令人提心吊膽。」

由於共和黨在參議院只享有一席多數，如果要通過臨時撥款法案，必須爭取到一些民主黨議員的票數，才能取得絕對多數所需的60票。