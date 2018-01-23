國家公園免費入園 美政府關門的另類好康

2018-01-23 02:06 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／華盛頓報導



美國聯邦政府關門，為了不掃遊客遊興，主要國家公園都將開放，但安全得自負。亞利桑那州州長杜西(Doug Ducey)說，大峽谷國家公園一定會繼續對遊客開放，即時聯邦關門，州政府將出錢讓這個最受歡迎、最多人造訪的國家公園繼續開放。

美國大峽谷國家公園不受聯邦政府關門影響，將繼續對遊客開放。(特派員許惠敏／攝影) 分享 facebook

周末關閉的紐約自由女神和艾利斯島今天重新對外開放，紐約州州長在21日發表聲明，承諾將動用州政府經費來支持幾個主要的旅遊景點。

國家公園維護協會(National Parks Conservation Association)估計，全美417個國家公園約有三分之一因這波聯邦政府停擺而全部關閉；而包括華府的國家公園、紀念碑及黃石公園、約書亞國家公園（Joshua Tree National Park)等則「部分開放」，意即不關門，但無人看守，訪客中心、廁所關閉，也無園區管理員導覽或駐守。協會主席皮耶諾(Theresa Pierno)發出聲明中表示，「沒有門禁卻沒人保護旅客的入園安全，這種部分開放是不負責的。」

國家公園部份開放也意味著 : 無人收入園費，想不花錢逛國家公園的，得抓緊時間，在國會開支法案作出協議前，趕緊行動。